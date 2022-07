Javi Jiménez: "Rubén Castro es el mejor ejemplo para todos"

Javi Jiménez, el lateral izquierdo del Málaga CF, compareció ante los medios de comunicación tras la presentación de la segunda camiseta. La equipación -muy bonita según el futbolista- acaparó toda la atención mediática, pero lo cierto es que la pretemporada y el mercado de fichajes blanquiazul avanzan a un buen ritmo. El sábado es el primer partido de preparación contra el Hull City y los jugadores ya están listos para saltar al terreno de juego para competir.

"Está siendo una pretemporada intensa donde estamos intentando coger los conceptos que quiere Pablo Guede al ritmo más rápido que podemos para mejorar y pulir esos detalles y fallos que podamos tener", declaró el lateral en el inicio de la segunda semana de entrenamientos después de las vacaciones. No obstante, el defensa aún no ha podido volver a ritmo completo, ya que todavía se recupera de su lesión. Afirmó estar bien al igual que el resto de sus compañeros con molestias, pero explicó que "hay que tener cabeza para que cuando podamos volver sea sin tener que dar una paso atrás".

Más allá de las sesiones, las noticias más importantes del Málaga CF vienen por las incorporaciones. "Hay jugadores polivalentes que son capaces de hacerlo bien en varias posiciones e incluso te pueden dar muchos registros durante el año y alternativas en cualquier partido. Con lo largo que es el año en una categoría como Segunda División es muy importante", contestó sobre la nueva forma en la que quiere abordar el mercado de fichajes la dirección deportiva. Él, precisamente, en una posición en la que aún faltan jugadores para poder planificar el tipo de fútbol que quiere jugar Pablo Guede.

¿Revolución? El propio Javi Jiménez confirmó que la hay. ¿Han cambiado los objetivos más allá de los 50 puntos? "El objetivo es mejorar día a día con la intención de no tener que pasar ningún mal momento y mirar hacia abajo", sostuvo el lateral sobre las aspiraciones que puede tener el equipo de cara a la próxima temporada. "La realidad pone al fútbol ahí cuando las cosas no se hacen tan bien, como lo hicimos el año pasado. Suele haber cambios como es normal".

No obstante, el Málaga CF contará la próxima temporada con uno de los grandes nombres de LaLiga SmartBank, al que define como el "mejor ejemplo": "Rubén Castro desde que ha llegado se ha puesto mano a la obra el primero, ha hecho todos los ejercicios como uno más y creo que es un espejo muy importante no solo para mí, sino también para los chicos de la cantera. Ver que un futbolista como él con su trayectoria es el primero que tiene predisposición para hacer cualquier cosa... mejor ejemplo que ese no va a haber".