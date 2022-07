Próximo objetivo del Málaga CF: Cubrir los laterales

Pablo Guede ya tiene claro a lo que quiere jugar y aún más importante: cómo hacerlo. Parece seguro, por lo visto en el primer partido contra el Atlético Malagueño y por lo transmitido en sus últimas comparecencias, que el sistema base será con tres centrales y dos carrileros. Sin embargo, el Málaga CF no tiene ahora mismo suficientes jugadores como para poder plantear este tipo de alineación en ambos carriles. Por lo que los objetivos están claros en la dirección deportiva: cubrir los laterales.

En apenas 12 días de mercado, el club blanquiazul ha subsanado alguna de las carencias importantes que había mostrado la plantilla anterior. Las grandes noticias han llegado desde los atacantes. Rubén Castro y Fran Sol serán los nuevos arietes para la campaña 2022/2023. El técnico argentino también cuenta con Manolo Reina, el que será presumiblemente el portero titular. Aleix Febas le ha puesto la guinda a un centro del campo que parece muy completo, a falta de ese «10» que ha pedido Guede. Mientras que Bustinza se convertirá en una pieza capital para la zaga.

Sin embargo, las noticias no son tan positivas con respecto a los laterales con la única novedad de Juanfran Moreno. Las bandas es una zona en la que el Málaga CF ha sufrido numerosas bajas. Víctor Gómez y Braian Cufré acabaron sus respectivos periodos de cesión y se fueron después de un rendimiento plagado de luces y sombras. No obstante, también dejaron de formar parte de la entidad blanquiazul Ismael Casas e Iván Calero -el primero se marchó a Chipre y el segundo rescindió contrato para fichar como agente libre por el Cartagena-.

Juanfran Moreno es la única novedad de los laterales, sí, pero Pablo Guede también cuenta con otro regreso como es el de Cristo Romero. El canterano estuvo cedido el curso anterior en la Real Sociedad B. Allí jugó 17 partidos, pero no contó con la confianza de Xabi Alonso en una segunda mitad de temporada en la que estuvo prácticamente inédito. No obstante, su continuidad no está garantizada. Durante el primer día de pretemporada entrenó en el grupo de los jugadores apartados que tienen su futuro lejos del Málaga CF. No obstante, sí que jugó ante el filial este sábado.

Ante la más que posible cesión de Cristo Romero, el lateral izquierdo quedaría formado por Javi Jiménez y Víctor Olmo. El canterano está a prueba estas semanas con el entrenador argentino. En juego está que la próxima temporada sea el suplente de Jiménez o incluso pueda disputarle la titularidad. Por lo que será una decisión que se prolongue durante el mercado de fichajes. El canterano tendrá que ganarse el hueco con sus actuaciones en los próximos partidos. En caso contrario, la dirección deportiva tendrá que buscar a un segundo lateral.

El caso del lateral derecho es aún más claro. Más allá de que Bustinza pueda cumplir con solvencia en esta demarcación, Juanfran Moreno -ex del Alanyaspor turco- es el único futbolista natural con el que cuenta el Málaga CF en esa demarcación. Así que el próximo movimiento -después de hacer oficial los acuerdos que ya tiene el club con Álex Gallar y Jonás Ramalho- podría ir en esa dirección.

Además, los laterales van a ser una posición muy importante en los esquemas de Pablo Guede. Si el argentino ejecuta sobre el terreno de juego las ideas que ya ha comentado, el «nuevo» equipo será especialmente ofensivo. Además, ante la ausencia de extremos naturales, los carrileros deberán tener vocación ofensiva con una clara predisposición a recorrer la banda en ambas direcciones y con una gran capacidad de disponer centros hacia los delanteros.

La situación es clara. Como mínimo hace falta un lateral más, concretamente el derecho. Sin embargo, elegirlo no será una tarea fácil para nadie. Lo que va a necesitar el argentino del futbolista son características muy concretas y la dirección deportiva deberá acertar porque será un jugador fundamental en el desarrollo del juego -más allá de que cuente con mayor o menor protagonismo en la rotación-. Opciones no faltarán en el mercado, pero la decisión final es vital.