El Málaga CF quiere darle un salto de calidad notable a su defensa de cara a la temporada 2022/2023. No han sido muchas las salidas que ha vivido la plantilla en esa zona -solo se ha marchado David Lombán-, pero lo cierto es que las llegadas están situando el nivel de la zaga en un escalón superior a lo visto la campaña anterior. Manolo Gaspar y Pablo Guede quieren volver a construir el equipo desde atrás y hay un nuevo nombre en la lista sobre el que edificar: Esteban Burgos.

El conjunto blanquiazul está negociando la posible llegada del defensa central argentino, según adelantó Málaga Hoy. El técnico argentino quiere plantear un sistema de tres zagueros y para ello necesita aumentar la nómina de centrales con el objetivo de evitar, precisamente, los problemas que lastraron al Málaga CF hace solo unos meses. Así que, después de cerrar el acuerdo hace unos días con Jonás Ramalho -a falta solo de anuncio oficial por parte del club-, ya hay un nuevo objetivo.

Esteban Burgos es un defensa de 30 años con experiencia en LaLiga SmartBank. Llegó en 2017 a España con el Alcorcón. En Madrid estuvo dos años y brilló hasta dar el salto en 2019 a Primera División de la mano del Eibar. Defendió la camiseta del conjunto de Ipurúa durante tres campañas -incluido el reciente descenso- y su aventura acabó con la lucha por un ascenso que se les escapó de las manos ante el Girona. No obstante, no ha tenido un papel protagonista. Este último año jugó 21 partidos -18 en Liga y 3 en Copa-, pero desde su etapa en Madrid no juega más de 25 encuentros. Por lo que Málaga podría ser una oportunidad para volver a sentirse importante. Aunque no es el único destino del que tiene una oferta.

El argentino es un central con una altura que supera los 1.90 metros, gran aportación para la plantilla de Pablo Guede. Se trata de un defensa contundente tanto por arriba como por abajo, tiene buen posicionamiento -muy importante a la hora de asentarse en el esquema de tres centrales-, goza de una gran salida de balón y podría aportar otra baza más para el juego aéreo blanquiazul. Además, tiene capacidad también para marcar gol.

La buena noticia es que el jugador es agente libre. Por lo que el Málaga CF negociará con el agente del argentino y evita así depender de un club que ralentice los movimientos. Así ocurre con Álex Gallar. El extremo del Girona tiene un acuerdo cerrado para jugar en la Costa del Sol la próxima temporada y no cuenta para el nuevo proyecto rojiblanco de Primera. Sin embargo, todavía no ha llegado a rescindir el año de contrato que tiene. Lo mismo ocurre con Rubén Yáñez, portero del Getafe al que le falta la desvinculación para formar parte de la plantilla de Pablo Guede.

Con la incorporación de Jonás Ramalho y con la negociación que mantiene el club con Esteban Burgos, Pablo Guede podría tener un plantel de seis defensas centrales -Juande, Andrés Caro, Unai Bustinza, Mathieu Peybernes, Jonás Ramalho y Esteban Burgos-. No obstante, el francés sabe que no cuenta para el entrenador argentino, pero quiere cumplir su contrato que finaliza en 2023.

Burgos no es el único central que maneja la dirección deportiva. Son más las opciones que hay planteadas sobre la mesa de 'La Cueva', pero es la que más cerca estaría de llegar a un posible entendimiento. De confirmarse su fichaje, el Málaga CF podría tener antes de terminar el julio la nómina de centrales completa y de un nivel más alto.