Los fichajes lo tienen claro: "Podemos luchar por devolver al Málaga CF a Primera"

El Málaga CF presentó de una tacada a cinco futbolistas: Fran Sol, Bustinza, Rubén Castro, Aleix Febas y Juanfran Moreno. Todos ellos ya llevan varios días trabajando a las órdenes de Pablo Guede, pero la mañana de este jueves fue el momento elegido por el club para esta puesta de largo conjunta, a 48 horas del primer amistoso oficial de pretemporada - el sábado 16 frente al Hull City, a las 18.30 horas, en el Marbella Football Center-.

Una vez más, fue Manolo Gaspar, director deportivo del club, el encargado de acompañar a los nuevos fichajes blanquiazules. "Dar las gracias a todos. Todo se ha hecho con mucha velocidad. Llevamos tiempo trabajando en ello. Su suerte será la nuestra. Que les respeten las lesiones y consigan los objetivos que se han marcado", dijo Gaspar para abrir la rueda de prensa.

Juanfran Moreno

Vuelta desde el extranjero

"Hay que respetar todas las opiniones. Antes de Turquía había jugado 200 partidos en Primera. Respeto todo, trabajo fuerte, me preparo bien. Es un sitio de mucha presión y exigencia. Me motiva que puedan pensar eso...".

Trabajo con Guede

"Los entrenamientos de ahora son la gasolina para la pretemporada. Está siendo dura, como tiene que ser. Hay que trabajar fuerte, en eso estamos. Podemos luchar por devolver al Málaga a Primera. Hay que sudar. Lo normal".

Afición

"Recibimos ilusión. Eso también es presión para trabajar, estar concentrados. He jugado de visitante y si La Rosaleda está enchufada es un campo jodido. Vamos a intentar conseguir eso, es un primer punto para conseguir los objetivos".

Unai Bustinza

Ascenso

"Todos partimos de la misma posición. Es uno de los mayores retos. Somos un montón de equipos que pueden pelear por el mismo objetivo. Estamos poniendo actitud. La mentalidad tiene que ser en esa dirección".

Estado físico

"Ha sido más bien por prevención. Me encuentro bien. Va evolucionando bien. Que me venga bien este parón para poder seguir acumulando".

Sistema de juego

"Estamos trabajando diferentes sistemas. No estamos cerrados en un sistema con tres atrás. He jugado con Juanfran en línea de 5. Me encuentro cómodo en ambos sistemas. No tengo problemas".

Aleix Febas

Otras ofertas

"Opciones hubo de no venir a Málaga. Comenté el año pasado que tenía opciones de seguir. He puesto mi granito de arena para seguir. Esperamos que sea un año bonito".

Regreso al club

"El año pasado fui feliz aquí jugando. Estaba contento con el club y mi familia. Tenía ganas de volver. Estoy muy contento de estar aquí otra vez. Espero que suframos menos en el campo que el año pasado".

Cambios en el vestuario

"Momentos distintos. No es lo mismo llegar en Navidad que ahora. Se puede notar el cambio. Bastante gente nueva y bastante gente que se ha ido. Bastante hambre en el equipo y ganas de hacer las cosas. Trabajamos sin quejas. El año pasado no se dieron las cosas como queríamos".

Posición

"No he hablado de eso en concreto, hemos comentado las diferentes opciones".

Fran Sol

Fichajes veteranos

"El perfil por el que ha apostado Manolo es el de la experiencia. Se falló el año pasado, por lo que nos cuentan. Vamos a tener ese punto de madurez que le va a venir muy bien a los chavales jóvenes. Vamos a formar un buen equipo de eso se trata".

Gol

"Los pocos entrenamientos que llevamos juntos nos complementamos bien. Sabemos lo bueno que tiene Rubén, tiene un don para el gol. Yo puedo dar ese esfuerzo y goles para mejorar los números del año pasado y poder soñar con algo bonito".

Cifra de goles

"Ojalá te pudiera decir 30 o 35. Nos gustaría marcar goles que dieran puntos. Los goles que sirvan para ganar, con eso nos vale".

Negociaciones

"Todos sabemos la situación en Ucrania, es complicada. Los documentos no se hacen con la celeridad que nos gustaría a todos. No hemos dudado que se iba a hacer. Hubo algunos problemas por la situación y se retrasó. Tenía claro que iba a venir. No hubo ningún miedo ni nada, fueron temas suyos. Les teníamos que dejar espacio por su situación".

Rubén Castro

Salida del Cartagena

"Por mi parte ninguna polémica. Tenía una oferta de ellos y otra de aquí. Vine por la confianza del entrenador. Eso es importante. Aquí estoy".

Ambición

"Las ganas de seguir, de ser ambiciosos. Vengo con las ganas de uno de 25. Me encuentro bien. Las lesiones me están respetando. Sigo con la misma ilusión y ojalá este año siga haciendo muchos goles".

Contrato

"Hay una opción dependiendo de unos objetivos ambiciosos. Colectivos e individuales. Ojalá pueda cumplirlos.

Conversaciones con Manolo

"Manolo y el míster me transmitieron esa confianza. Me hablaron de un buen proyecto. Quieren estar arriba. Es un reto".

Álex Gallar

"Lo que he leído y escuchado, poco más. No he hablado con él".

Una Segunda muy igualada

"Sabemos cómo es esta competición, es largo y dura. Tengo esa ilusión por estar arriba. Confío en el equipo, la ilusión que tengo es estar arriba".