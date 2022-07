Manolo Gaspar acompañó en su presentación a los últimos cuatro fichajes del Málaga CF y en esa comparecencia en la sala de prensa de La Rosaleda fue cuestionado por diferentes temas de actualidad que afectan al mercado de fichajes y a la configuración de la plantilla.

En cuanto al límite salarial sobrante tras 10 incorporaciones, el director deportivo blanquiazul dijo que está «ajustado» pero que el club trabaja para «ampliarlo de diferentes maneras». «Queda un verano largo y podemos subirlo. Queda mucho mercado y pueden pasar muchas cosas», explicó.

Una de las cosas que ayudaría a elevar notablemente ese límite sería el traspaso de Ricardo Horta hacia el Benfica, donde el Málaga pillaría un porcentaje importante de la operación. «Sería un ingreso importante extra, no contábamos con él. En la planificación no contábamos con ese plus. Si llega, tenemos que valorar qué hacemos. Sería muy positivo», dijo Gaspar.

Por otro lado, fue preguntado por la situación de Kevin, que está a un paso de abandonar la disciplina blanquiazul. «Tenemos una oferta, está muy avanzado. Creemos que es buena operación para el club. El jugador también lo piensa. Pensamos que es positiva para los dos partes. No está cerrado todavía», aseguró.

Por último, habló sobre el discurso ambicioso que mantienen los nuevos fichajes del equipo blanquiazul: «A mí me encanta que tengan mucha ilusión. La Segunda División es muy dura. Muchos de ellos saben lo que es ascender y otros saben lo que es quedarse en las puertas con verdaderos equipazos. Tenemos que construirnos, ser un equipo reconocible. Veremos cómo llegamos a abril o mayo. Estamos subiendo de socios, llevamos 13.000 y pico. Es bueno que se cree un ambiente de objetivos grandes. Yo iría paso a paso, pero está bien tener objetivos grandes».