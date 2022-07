Segunda macropresentación del verano en el Málaga CF. Si el otro día fue el turno de Juanfran Moreno, Bustinza, Febas, Fran Sol y Rubén Castro, hoy le tocó vivir su puesta de largo de manera conjunta a los últimos cuatro fichajes del conjunto blanquiazul: Rubén Yáñez, Esteban Burgos, Jonás Ramalho y Álex Gallar.

Manolo Gaspar, director deportivo blanquiazul, fue una vez más el maestro de ceremonias y destacó "el esfuerzo que han hecho por estar aquí, por la agilidad que le han dado a las operaciones".

Esteban Burgos

Negociaciones

"Para mí no fue una negociación difícil. Había mucha predisposición por parte del club. Feliz de estar aquí. Preparado, con la responsabilidad de saber lo que conlleva vestir esta camiseta".

Pablo Guede

"Empezó a marcar la forma en la que hay que jugar, presionar... Sabemos que va a ser una año intenso, hay que estar preparados".

Dureza de LaLiga SmartBank

"La Segunda es una categoría muy dura. El año pasado estaba en un equipo que a falta de cuatro minutos estábamos ascendidos y nos ganó un equipo que estaba descendido. Una cosa es el armado de la plantilla y otra el armado del equipo. Cuando ves que va engranando, cambia la situación. Lo va a decir el tiempo".

Competencia

"Si vienes predispuesto... cada uno tiene que aportar donde le toque y poner la mejor cara. Creo mucho en eso. El que está fuera hace bueno al que está dentro. De eso trata un equipo. Creo que vino gente de muy buen perfil, todos te hablan bien de los compañeros. Feliz de estar aquí y de los compañeros".

Rubén Yáñez

Llegada al club

"La dirección deportiva está haciendo un esfuerzo enorme por hacer una plantilla de nivel. Ilusionados por estar aquí y representar a este gran club. Si hay interés por ambas partes, todo fluye. Va a ser un año bonito, con mucha ilusión".

Competencia con Manolo Reina

"Competencia sana. Sabemos los objetivos. Competir para el club. Vamos a hacer buena pareja, con su experiencia me va a enseñar muchas cosas. Luego el entrenador decidirá. La competencia va a ser buena, eso va a ayudar al grupo. Cuando se hacen cosas grandes es porque hay muy buen grupo".

Guede

"Nos adaptamos bien a sus ideas y creo que todo va a fluir bien. Si trabajamos como debemos hacerlo todo va a salir fenomenal".

Objetivos

"El Málaga es de Primera División. Tenemos herramientas para conseguir los objetivos. El camino es ir partido a partido, victoria tras victoria. Es un año ilusionante en el que se pueden conseguir grandes cosas. El objetivo es pelear arriba. Lo queremos lograr, estamos comprometidos. Después hay muchos factores en el camino. El míster nos transmite que tenemos que ser un equipo protagonista. Es la mentalidad del grupo y la ilusión que tenemos".

Afición

"La afición va a estar con nosotros, nos va a ayudar bastante".

Jonás Ramalho

Negociaciones

"Para mí no ha supuesto un esfuerzo. Desde que Manolo se puso en contacto con mi agente, el proyecto que presentó fue muy interesante. Es una gran motivación venir a un club histórico como el Málaga. Vengo con las máximas ganas, como si fuese un chaval joven. Estoy contento de estar aquí. Las dos partes hemos acabado contentos, es importante. Se ha fichado muy bien, se está haciendo un buen grupo. Los compañeros nos han acogido muy bien".

Guede

"Lo que nos ha transmitido es la intensidad de cada entrenamiento, de cada partido. Transmite la fuerza que tiene. Lo deja muy claro a toda la plantilla, para mejorar y que en LaLiga salga perfecto. Los dos días que hemos entrenado lo hemos cogido a la perfección. Queda mejorar poco a poco".

Posición

"Es la pregunta que siempre me hacen. Desde niño he jugado de central, es donde mayor rendimiento puedo dar y donde más cómodo me encuentro. También he jugado de lateral. No tengo problemas, mientras juegue, eso es lo que importa. Ayudar al equipo al máximo. En lo personal, me siento más central que lateral".

Objetivos

"Poner el objetivo de ascender a Primera es algo bueno. Todos los que estamos aquí lo queremos. Hemos venido con las máximas ganas. Tampoco hay que obsesionarse. Es bueno que tengamos ese objetivo. El equipo está capacitado para poder conseguirlo".

La Rosaleda

"Las veces que he venido como rival he sufrido mucho. Tenemos que aprovecharlo cada vez que juguemos en casa. Entre todos podemos conseguir algo muy bonito. Nosotros somos los que estamos en el campo. Tenemos que dar todo para que estén contentos".

Álex Gallar

Conversaciones con Manolo

"Gracias por la bienvenida. Manolo habla por la tranquilidad que siempre le di cuando hablábamos. Tenía ganas de sumarme a este proyecto. Nos entendimos bastante rápido. Las ganas eran grandes. En torno a ese esfuerzo gira la negociación. Con muchas ganas de empezar, como estamos demostrando".

Rubén Castro

"Esperamos mejorar la sociedad. Hemos estado bien en Cartagena. Tenemos unas ideas muy fijas, el grupo, Rubén y yo. Hay mucha competencia que nos va a hacer mejorar. Esperamos mejorar los números. Los 20 goles de Rubén no sirvieron para el play off. Cuando supe que venía me hizo mucha ilusión, ya estábamos en contacto con Manolo. Fue especial. Cuando conectas con alguien, te sientes a gusto. Sé asociarme con él, sé sus movimientos, dónde va a estar... Hay que tenerle en las mejores condiciones".

Pablo Guede

"Nos transmite el convencimiento de que creamos en la idea de juego. Eso nos va a dar los resultados que queremos".

Objetivos

"Lo que diga Rubén, voy con él. La prudencia es buena pero el objetivo es el de ganar todos los partidos. Empezaremos en Burgos. No hay que ponerse tensos. Es algo bonito. Se ha dicho muy pronto, pero este equipo está construido para ello".

La Rosaleda

"He jugado incluso con La Rosaleda vacía y ya imponía. No podemos tener prisa ni por agradar ni por ganar. Son 42 partidos, 21 aquí. Tenemos que ser conscientes de que la gente suma y ayuda. Les tenemos que dar más de lo que ellos nos den a nosotros. Puede ser un factor definitivo".