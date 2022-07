El Málaga CF se ha movido bien en el mercado y ya tiene muy avanzada la configuración de una plantilla que debe pelear por estar en la zona alta en la LaLiga SmartBank 2022-23. Han llegado 10 fichajes -nueve en propiedad y un cedido con opción de compra- y aún falta por dar los últimos retoques y traer esa ‘guinda’ con la que darle un salto de calidad a la parcela ofensiva del equipo. Eso sí, para que sigan entrando, hay que hacer hueco con salidas o nuevos ingresos extraordinarios.

La dirección deportiva está por la labor de cumplir el deseo de Pablo Guede de contar con un mediapunta puro en la plantilla. En La Cueva siguen tanteando opciones, sabiendo que son piezas cotizadas en el mercado y que un jugador de ese perfil conllevaría un gasto importante en cuanto a salario. Tras los 10 fichajes que ya se han culminado, el límite salarial de la plantilla blanquiazul ha quedado «ajustado», como reconoció el propio Manolo Gaspar en sala de prensa, así que ahora el trabajo pasa por aligerar la masa salarial o conseguir aumentar el tope con nuevos ingresos.

Hay jugadores que no cuentan para Pablo Guede y que es necesario que salgan debido a sus emolumentos. El caso más claro es el de Mathieu Peybernes. El francés cobra un sueldo considerable y su salida es primordial para aligerar la plantilla. Algo similar ocurre con Pablo Chavarría. Si Guede tiene claro que no tendrá minutos, no hay otra opción que buscarle acomodo.

A partir de ahí, el club de Martiricos cuenta con varias opciones para ampliar el límite salarial impuesto por LaLiga. El Málaga se mueve ahora mismo por encima de los 7 millones de euros de tope de gasto para la plantilla y desde Martiricos creen que van a poder subirlo en lo que resta de mercado.

La salida de Kevin en forma cesión -con opción de compra- al Gil Vicente ayudará a que ese límite crezca. Los lusos abonarán unos 500.000 euros por el préstamo del canterano y además estarán obligados a quedarse con él -por 1,2 millones de euros- si juega más de 20 encuentros.

Pero el premio ‘Gordo’ que esperan en las oficinas de La Rosaleda también debe llegar desde tierras portuguesas. Los dirigentes blanquiazules siguen muy pendientes del traspaso de Ricardo Horta del Braga hacia el Benfica. En los últimos días parece haberse calmado la situación, pero en cualquier momento todo puede precipitarse y que el exjugador blanquiazul termine a lo largo del vistiendo la camiseta de las Águilas. En caso de que se concrete la operación, el Málaga recibiría una cantidad importante que serviría, esta vez sí, para elevar de forma considerable el tope salarial.

Si se logra este ingreso de la venta de Horta, no solo serviría para abrir hueco a algún fichaje, sino que la dirección deportiva podría plantearse apuntar más alto en ese fichaje para la mediapunta que debe suponer la ‘guinda’ a un equipo que ya ilusiona y está llamado a competir en la zona noble de LaLiga SmartBank.

La plantilla del Málaga CF arrancó ayer el trabajo en Estepona. Los de Pablo Guede harán una concentración de 10 días, en los que jugarán tres amistosos, y este jueves ya se calzaron las zapatillas para continuar con los ejercicios de pretemporada. Los blanquiazules se entrenaron en doble sesión, con una primera tanda más suave por la mañana y un entrenamiento más físico por la tarde.

El técnico argentino sigue recuperando efectivos. Ya en el amistoso del miércoles frente al Vélez en la Federación (6-0), tuvieron minutos Juande y Javi Jiménez, que venían en las últimas semanas trabajando al margen. De momento, continúan ejercitándose en solitario Unai Bustinza y Adrián López, que poco a poco irán integrándose junto al resto del plantel. El central ha tenido que parar por precaución y en breve volverá a coger ritmo junto a sus compañeros.

En la sesión matinal, primaron los ejercicios físicos preventivos y la táctica sin balón y luego ya en el entrenamiento vespertino los futbolistas tuvieron que enfrentarse a un trabajo más físico.

Los blanquiazules volverán a trabajar este viernes en doble sesión en las mismas instalaciones del Sol Marbella Estepona Atalaya Park y ya el sábado jugarán un nuevo amistoso de pretemporada. El Málaga se enfrentará al Cádiz, a partir de las 19.00 horas, en el Marbella Football Center. Las entradas para el encuentro se pueden adquirir a 12 euros.