El Málaga necesita nuevos ingresos para cerrar una equipo de nivel

El Málaga CF va a por todas este curso. Los mensajes que se lanzan desde el club son de pura ambición, de construir un equipo que aspire a pelear por el ascenso a Primera División. La dirección deportiva ya ha reforzado la plantilla con 10 fichajes, pero aún faltan algunos retoques que hagan del conjunto blanquiazul un claro aspirante a subir de categoría.

El handicap en estos momentos es que el Málaga tiene prácticamente consumido el tope de gasto para su plantilla, por lo que ahora se trabaja en los despachos para conseguir ampliar ese límite, con la búsqueda de nuevos ingresos extraordinarios. Elevar el Salario Liga sería un balón de oxígeno a Manolo Gaspar para poder firmar refuerzos que den otro salto de calidad a la plantilla.

El club blanquiazul tiene en estos momentos 400.000 euros libres para completar la plantilla. En el club blanquiazul trabajan para aligerar el coste de la plantilla con alguna salida más y para subir este tope salarial marcado por LaLiga, pero esa es la cifra a 25 de julio, tal y como explicó José María Muñoz, administrador judicial del club, en su comparecencia conjunta con Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, en el Salón de Espejos del consistorio.

«Con la última salida, estamos en 6,9 de gasto y nuestro límite es de unos 7,3 millones», dijo José María Muñoz. Las últimas operaciones han aliviado algo el límite y permiten al conjunto blanquiazul acometer alguna que otra operación, pero para cerrar esos «dos o tres» fichajes que quiere el club para completar la plantilla será necesario elevar los ingresos para subir ese tope salarial.

«Tenemos conversaciones abiertas para aumentar el patrocinio. Tengo metidos en la cabeza esos 3 millones de euros. El alcalde me va a ayudar», añadió José María. Otra las operaciones que ayudaría a aumentar el tope de gasto en plantilla sería la venta de Horta, pero desde la entidad de Martiricos no tienen constancia de ninguna novedad al respecto. «Nosotros nos enteramos por las portadas de los periódicos. Hicimos lo que teníamos que hacer, nos pusimos en contacto con el Sporting. Tenemos muchos nuestros derechos si rechazan una oferta. Cuando acabe el mercado actuaremos. La dirección deportiva no trabaja contando con ese fichaje», explicó el administrador judicial.

Además, Muñoz explicó cómo ha ido evolucionando el límite salarial del equipo desde su desembarco en el club. «Cuando entro en el club con este equipo, estábamos en -14 millones. Hemos ido pasando por 18 fichas, 2 millones de límite... Conseguimos estar en otro estado superior. Ahora ya estamos con un equipo normal, este millón y medio nos va directamente al límite salarial», aseguró.

Llamamiento a la afición

El Málaga ha superado ya la cifra de abonados del curso pasado, a falta de tres semanas para que arranque la competición oficial y a casi un mes del primer encuentro en La Rosaleda. El administrador judicial, José María Muñoz, ha asegurado en su aparición junto al alcalde en el consistorio que el club ya ha superado los 14.000 socios, y ha invitado a los seguidores que aún no lo hayan hecho a unirse para elevar los ingresos y poder conformar una plantilla que aspire a todo.

«Estamos por encima de 14.000. Por encima de 22 o 23 mil optaremos a más jugadores. Ese es el objetivo. Seguimos intentando que empresas se unan al club», explicó José María Muñoz. «El aficionado del Málaga lo mejor que puede hacer es abonarse. Entre el apoyo institucional, el apoyo privado y los aficionados llegaríamos a esos 3 millones. Pero no tenemos nada cerrado en estos momentos. Eso nos permitiría fichar a dos o tres jugadores. Eso ya dependería de la dirección deportiva y el entrenador», añadió.

«La afición del Málaga ha demostrado ser una de las mejores de España. En momentos difíciles nunca ha fallado. Queremos tener un Málaga a la altura de la afición y la ciudad. Tenemos una ciudad de primera, una provincia de primera y queremos un Málaga de Primera», añadió el alcalde.