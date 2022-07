El presidente del SC Braga, António Salvador, volvió a referirse al Málaga CF y al 'Caso Horta' en una entrevista en el Canal 11 de Portugal. El dirigente luso volvió a dejar un mensaje al club blanquiazul: "El Málaga tiene un porcentaje. El jugador sólo sale del Braga cuando el Braga cree que es el valor del jugador".

Sigue el tira y afloja entre el Braga y el Benfica por el traspaso de Horta. Salvador aseguró que "Ricardo Horta vale 30 millones de euros", aunque reconoció que "hay un compromiso con el jugador, sabe que la cantidad mínima es de 20 millones de euros". "Me gustaría mucho que pudiera continuar. Si Ricardo dice que quiere irse, mucha pena para mí y para la afición... Él está completamente tranquilo. Tuvimos una reunión de capitanes. Ricardo Horta estaba al frente de esa reunión. Él es el capitán", explicó.

El máximo dirigente del club bracarense quiso dejar claro que el Benfica mostró su interés "en febrero", pero que no han vuelto a hablar desde entonces. "El presidente del Benfica me habló en febrero, diciendo que le gustaría cambiar la política de contratación en Portugal y que Ricardo Horta encajaba en ese perfil. Le dije que no veía cómo podría ser posible cuando Horta rechazamos una propuesta de 15 millones de euros. Le dije que no se iría por esa cantidad. Él -Rui Costa- me dijo que no valía la pena hablar entonces porque no era posible para el Benfica. Luego recibí un fax del Benfica diciendo que estaba dispuesto a negociar por 10 millones de euros más dos jugadores. No hemos hablado más desde entonces", dijo António Salvador.

El Braga refuerza su ataque

El conjunto portugués ha reforzado su ataque con Diego Lainez, que llega cedido por el Real Betis. Pese a que Horta es diestro y el mexicano es zurdo, los dos pueden jugar por ambos costados y, por tanto, ser su recambio si termina saliendo del Braga.

Mientras se siguen produciendo las declaraciones y movimientos entorno a Ricardo Horta y el Braga, el Málaga sigue expectante a lo que ocurra para reclamar su parte. Ya lo dejó claro a principios de semana José María Muñoz, administrador judicial: "Hicimos lo que teníamos que hacer, nos pusimos en contacto con el Sporting de Braga. Tenemos muchos nuestros derechos si rechazan una oferta. Cuando acabe el mercado actuaremos. La dirección deportiva no trabaja contando con ese fichaje", explicó.