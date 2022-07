Empate ante el Almería, de Primera División, en el tercer amistoso «oficial» de la pretemporada (1-1). Tras caer frente al Hull City (1-3) y el Cádiz (2-0), el Málaga CF logró las tablas gracias a un gol de Esteban Burgos, que igualó el tanto inicial de Carlos Rojas. Buenas sensaciones de los blanquiazules, que siguen progresando a dos semanas del comienzo de LaLiga SmartBank. Este sábado, nuevo examen ante el Xerez Deportivo, de Segunda RFEF, en el Municipal de Chapín, en el Trofeo de la Vendimia.

Guede apostó por un once que puede ser muy parecido a lo que ofrezca al conjunto blanquiazul en la primera jornada en Burgos: Yáñez, Juanfran, Bustinza, Ramalho, Esteban Burgos, Javi Jiménez, Jozabed, Luis Muñoz, Febas, Fran Sol y Rubén Castro. De nuevo, un 3-5-2 en el arranque del choque. Y a los 5 minutos de juego, los blanquiazules ya generaron su primera ocasión de peligro. El centro de Fran Sol no lo alcanzó Luis Muñoz y en la segunda acción, el envío de Javi Jiménez no encontró rematador.

Respondía el Almería a balón parado. En saque de falta lateral, Sadiq quedaba libre de marca y, por suerte, su intento se marchó desviado. De nuevo, problemas para la zaga blanquiazul para defender una jugada de estrategia.

El encuentro marchaba igualado, sin demasiadas ocasiones de verdadero peligro, hasta que en el ecuador de la primera parte, Jozabed tuvo la mejor de los blanquiazules hasta el momento. Trallazo del sevillano al primer toque que se estrelló en el larguero de la portería de Fuoli.

El choque llegaba a la pausa de hidratación del primer acto con el 0-0 inicial. Y justo después del mini descanso, se adelantaba el Almería. Carlos Rojas, que acababa de ingresar al partido, aprovechó un buen pase de Ramazani para hacer el 0-1 -minuto 32-. Quiso reaccionar el Málaga, y a los pocos minutos apunto estuvo Fran Sol de empatar. Su cabezazo se marchó rozando el palo.

Pablo Guede no hizo ninguna modificación tras el descanso, algo que está siendo habitual esta temporada. Empezó la segunda parte el Málaga con mucha energía, en busca del sol del empate. Al poco de comenzar el segundo tiempo, Rubén Castro lo intentó, pero su disparo se marchó alto. Y a la siguiente, el conjunto blanquiazul conseguía igualar la contienda. Saque rápido de falta hacia Javi Jiménez, que ganó línea de fondo y se la puso en la cabeza a Esteban Burgos para hacer el 1-1. Si contra el Hull City marcó Andrés Caro, ahora era el central argentino el que conseguía ver puerta.

Pasada la hora de juego, empezó Guede a mover el banquillo. Escassi, Genaro, Víctor Olmo e Issa Fomba ingresaban al terreno de juego. Y poco después, tras la pausa de hidratación, el equipo blanquiazul quedó plagado de canteranos con la entrada de Andrés Caro, Álex Rico, Dani Lorenzo, Moussa, Haitam y Loren.

Y a poco más de 10 minutos para el final, a punto estuvo el Málaga de hacer el 2-1. Buen centro de Haitam que Genaro cabeceó fuera por poco. En los minutos finales, el conjunto blanquiazul buscó la portería rival y pudo hacer un segundo tanto que le hubiera dado la victoria, pero el marcador ya no se movió más.