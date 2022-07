Dura competencia por Bela

El Málaga CF pretende a Jérémie Bela, pero no es el único. El club blanquiazul tiene una dura competencia por hacerse con el fichaje del extremo francés, que cuenta contra otras ofertas de LaLiga SmartBank, Francia e Inglaterra. La dirección deportiva blanquiazul ya ha hecho su trabajo, le ha trasladado una propuesta por dos temporadas, y ahora será el futbolista el que decida su nuevo destino.

Bela está libre después de haber terminado su contrato con el Birmingham City, de la segunda división inglesa. Y el Málaga no es el único que ha centrado sus miras en él. En LaLiga SmartBank, el Leganés y el Tenerife están pujando fuerte por incorporar al futbolista francoangoleño, que ya sabe lo que es jugar en la categoría. Militó en el Albacete en las temporadas 2017-18 y 2018-19.

Y además de las propuestas que tiene en el fútbol español, Bela también cuenta con opciones en el extranjero. El polivalente futbolista francoangoleño ya ha demostrado su valía tanto en Francia como en Inglaterra, lo que llama la atención de clubes de las ligas en las que ha jugado. Y más al ser un hombre libre. El Metz y el Clermont, entre otros, andan tras sus pasos.

El club de Martiricos no lo tendrá fácil. En estos momentos tiene el límite salarial ajustado -dispone de unos 400.000 euros libres en el tope para fichar- y por tanto no puede tirar la casa por la ventana por el francés. Aún así, ya le ha hecho una propuesta atractiva por dos temporadas y un sueldo considerable para la economía blanquiazul. Probablemente, no será la mejor oferta a nivel económico que reciba, así que será decisión suya venir a un proyecto como el del Málaga en el que puede relanzar su carrera.

Así las cosas, el Málaga queda a la espera de la decisión de Jérémie Bela, a la par que ve como la opción de Lago Junior también se complica. El costamarfileño está haciendo una gran pretemporada con el Mallorca y está convenciendo a Javier Aguirre, técnico bermellón, para que le dé un hueco en la plantilla. Si se caen estas dos opciones, Manolo Gaspar y sus ayudantes de La Cueva deberán ir a por otro futbolista de características similares para reforzar la plantilla.