El Málaga CF se llevó el Trofeo de la Vendimia tras imponerse al Xerez Deportivo en Chapín (1-2) gracias a los goles de Haitam y Genaro Rodríguez, que dieron vuelta al tanto en la primera mitad de Gianluca Simeone. Hubo que esperar 60 minutos para ver a un equipo blanquiazul reconocible. Guede puso en liza un once repleto de jugadores de La Academia para repartir minutos y hasta que no entró al campo el «Equipo A» no se vio la teórica superioridad que debe tener frente a un conjunto de dos categorías inferior.

Guede sigue con la hoja de ruta bien marcada. Quiere que todos sus jugadores lleguen lo más rodados posible al estreno liguero y para ello continúa dando minutos a todos sus efectivos. Casi todos los disponibles han disfrutado, como poco de 90 minutos entre los dos encuentro de preparación de este fin de semana. El técnico argentino apostó esta vez por un once totalmente diferente al que jugó el viernes ante el Almería. Nueve canteranos -Carlos López, Moussa, Andrés Caro, Víctor Olmo, Fomba, Álex Rico, Dani Lorenzo, Haitam y Loren- más Escassi y Genaro, que fueron suplentes ante los rojiblancos. El conjunto blanquiazul, esta vez con su tercera equipación, intentó llevar la iniciativa desde el principio. Las primeras acciones de peligro salieron de las botas de Víctor Olmo, que puso un buen centro que cerca estuvo de rematar Loren. A los 8 minutos, primer susto del encuentro tras un golpe cabeza con cabeza de Andrés Caro con Baeza. El encuentro estaba tranquilo sobre el césped, pero demasiado crispado en la grada para ser un trofeo veraniego. No ocurría demasiado en las áreas. Hasta que justo antes de la pausa de hidratación, Simeone cabeceó desviado, en la acción de más peligro del rival hasta el momento. Y a los 34 minuto, llegó el primer gol del choque. Error garrafal de Carlos López que no desaprovechó Simeone. Se escurrió con el balón el meta blanquiazul y el argentino le robó el balón y marcó con todo a placer. Sentó muy mal el gol al Málaga y muy bien al conjunto jerezano, se vio crecido y dominó los minutos finales del primer acto. Solo hizo una sustitución Guede en el intermedio. Cambio en la portería, se marchaba Carlos López y entraba Manolo Reina. Y en el minuto 61 llegó el carrusel de cambios que convirtió la alineación blanquiazul en algo mucho más reconocible. Juanfran, Ramalho, Esteban Burgos, Bustinza y Javi Jiménez entraron en defensa. Se mantuvo Genaro y ahora le acompañan Jozabed y Febas. Loren y Haitam también se siguieron en la punta de lanza. Y con este once sobre el campo, solo tardó 7 minutos el Málaga en empatar el choque. Centro de Javi Jiménez desde la izquierda que tocó Loren en el primer palo y le llegó propio a Haitam para hacer el empate. Gol y sustitución para el canterano. Adrián López al campo. Mejoró algo el Málaga, se vio alguna combinación más , pero la ocasión llegó en la otra portería. A los 81 minutos, tuvo que hacer una gran intervención Manolo Reina para evitar el tanto de Pepe Rincón. Y cinco minutos más tarde fue el Málaga el que estuvo a punto estuvo de llevarse el gato el agua. Tras varios errores de los zagueros jerezanos, el balón llegó a Loren franco para hacer el 2-1, y lo hizo, pero el colegiado lo anuló al entender que había empujado a su rival. Muy light el contacto... Y cuando ya parecía que el trofeo iba a decidirse en los penaltis, Genaro Rodríguez dio el triunfo al Málaga en el minuto 92. Jozabed se la dejó de cara y el centrocampista de Gerena soltó un disparo ajustado desde la frontal para hacer el 1-2 definitivo.