Genaro: “Creo que el equipo está a un buen nivel”

Genaro Rodríguez, mediocentro del Málaga CF, analizó el enfrentamiento ante el Xerez Deportivo FC en el XXXIV Trofeo de la Vendimia disputado este sábado, 30 de julio, en el Municipal de Chapín. “En la primera parte se ha visto a un equipo joven con los chicos de La Academia MCF. Este año vamos a necesitarlos”, aseguró, sumando que “El Xerez ha presionado bien y hemos empezado algo titubeantes, pero se ha trabajado. Hemos intentado salir con el balón desde atrás, que es algo que veníamos trabajando estas semanas y, creo que, a grandes rasgos, hemos estado bien pese a la buena actuación de ellos”.

Genaro y Loren fueron los únicos blanquiazules que disputaron los 90’ del torneo. El centrocampista expresó que se encuentra bien: “Loren y yo hemos sido los únicos que hemos jugado los 90’. Venimos de semanas de alta carga de trabajo y creo que he estado bastante bien físicamente. Desde el principio me he encontrado bien y todos los minutos que se jueguen ahora en pretemporada son buenos de cara al inicio del curso”.

Al sevillano se le cuestionó por su capacidad de jugar en diferentes posiciones, tanto en el centro del campo como en el eje de la defensa. Este, explicó que “el jugador está para lo que el entrenador y el cuerpo técnico decidan". El jugador, natural de Gerena, declaró además que el equipo debe, este año, tener la capacidad de adaptarse a todos los partidos y a las múltiples posiciones. “Sí que es verdad que me gusta llegar, abarcar más campo y apretar arriba, pero estamos para lo que mande el cuerpo técnico”, confesó.

La línea de tres centrales y dos carrileros es uno de los más usados por el equipo. “Es un sistema que te da mucha versatilidad, mucho juego directo y verticalidad. Nosotros nos encontramos cómodos en ese sistema, al final la temporada es muy larga y tenemos que saber adaptarnos a diferentes situaciones”, expuso el futbolista.

Como balance de lo que llevan de pretemporada, Genaro manifestó que, a su parecer, “creo que hemos estado bastante bien en los partidos que hemos tenido”, a lo que sumó: “Competir es lo que te da el físico y, al final, los conceptos tácticos es lo que se queda. Creo que el equipo está a un nivel muy alto y estamos cómodos. Tenemos esa chispita arriba, en defensa estamos bastante férreos. Hay que seguir en esa línea y apretar para el comienzo de la temporada”.

En cuanto a la capacidad goleadora del blanquiazul, que tan solo tiene 24 años, reveló: “Me gusta llegar en segunda línea y en balón parado me gusta estar rondando cerca del área. Al final eso puede ser un factor decisivo”.