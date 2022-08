Fichajes del Málaga CF: 18 fichas profesionales y a la espera de Adrián y otros refuerzos

El momento del debut se acerca. Al Málaga CF le quedan solo cuatro días para tener su estreno en LaLiga SmartBank en Burgos (domingo, 22.00 horas) y de momento a la plantilla blanquiazul le falta algún que otro retoque para convertirse en claro aspirante al ascenso. Pablo Guede tiene a su disposición en estos momentos 18 jugadores con ficha profesional, más Adrián López, todavía sin dorsal, a la espera de que en las tres semanas que restan de mercado lleguen las ‘guindas’ que completen el equipo.

El conjunto blanquiazul se ha reforzado bien. Sin duda, las incorporaciones han cumplido las expectativas con creces y la ilusión por ver al equipo peleando en la zona alta de la tabla se ha instalado de nuevo en Martiricos. La plantilla ha sufrido una reestructuración de arriba a abajo. Han salido muchos de los jugadores que decepcionaron el curso pasado y han llegado 10 fichajes que, sobre el papel, van a mejorar lo que se vivió hace solo unos meses: Manolo Reina, Rubén Yáñez, Juanfran Moreno, Esteban Burgos, Unai Bustinza, Jonás Ramalho, Aleix Febas, Álex Gallar, Fran Sol y Rubén Castro.

Pero lo cierto es que en estos momentos la plantilla todavía puede ser un poco corta para una competición tan dura y larga como es LaLiga SmartBank -42 jornadas más un hipotético play off-. Además de los canteranos que esta temporada pueden tener protagonismo con el primer equipo -Andrés Caro, Víctor Olmo, Dani Lorenzo, Álex Rico, Haitam, Issa Fomba y Loren Zúñiga-, el Málaga cuenta en estos momentos con solo 18 futbolistas con ficha del primer equipo. No hay que irse muy hacia atrás para ver los problemas que tuvo el conjunto blanquiazul hace dos y tres temporadas para hacer convocatorias y alineaciones sin saltarse las normas cuando estaba sancionado por LaLiga y no podía contar con más de 18 dorsales profesionales.

Esa es la situación ahora mismo, a cuatro días del debut. Pero cambiará a lo largo de estas tres semanas que quedan de ventana estival de fichajes. La primera «incorporación» podría ser la de Adrián López, que lleva toda la pretemporada con el equipo y ha participado en los amistosos de preparación, pero aún no cuenta con ficha. Tendría que quedar inscrito antes del domingo para poder participar en el encuentro de la primera jornada en El Plantío.

Además de Adrián, la dirección deportiva planea hacer, como mínimo, dos fichajes más. El desenlace del «Caso Horta» será decisivo para ver cuántas piezas más vienen y de qué nivel. Si el club consigue elevar su límite salarial antes del final del mercado, ganaría margen para gastar y podría entrar en pujas que en este momento son inalcanzables. Si no, tendrá que trabajar con los 400.000 euros que tiene libres en el tope salarial ahora mismo.

Se acerca el arranque de la competición oficial y el mercado se adentra en su tramo final. El Málaga necesita 2-3 fichajes para ganar en fondo de armario. Habrá movimientos en los próximos días.