Arranca LaLiga Smartbank más ilusionante para el Málaga CF

54 días después de que el Girona consiguiera el ascenso frente al Tenerife en la final del play off, el balón volverá a rodar en LaLiga SmartBank. El Levante y el Huesca serán los encargados de abrir el telón en esta nueva edición de la categoría de plata, esta noche, a las 21.00 horas, en el Ciutat de Valencia. Para ver el debut del Málaga CF habrá que esperar hasta el domingo, cuando se medirá al Burgos en El Plantío (22.00 horas).

Olvidado ya lo que ocurrió por Martiricos el curso pasado, el conjunto blanquiazul está a solo dos días de iniciar su andadura en su quinta temporada consecutiva en Segunda División con ilusiones renovadas. Tras varios años de tortuosos mercados de fichajes, sanciones de LaLiga, líos judiciales y problemas serios sobre el césped para mantener la categoría, el equipo de La Rosaleda arranca esta campaña con otro aire, con la ilusión instalada en la hinchada. La dirección deportiva blanquiazul ha hecho un gran trabajo durante el verano, una tarea que todavía está por completar en lo que resta de mes de agosto. Luego mandará lo que ocurra sobre el césped, pero los nombres que han llegado para reforzar el equipo consiguieron cambiar la actitud de la afición en tiempo récord.

Con la gran pitada que se llevó la plantilla en el último de la pasada campaña en casa todavía en la retina, la parroquia malaguista comenzó a volver a creer en su club conforme iban pasando los días y se anunciaban los fichajes.

La posibilidad de que este año el Málaga compita por el ascenso es real. Y no es algo que lo hable solo afición, los propios jugadores ya se han encargado de dejar claro que es el objetivo a conseguir en esta temporada 2022/23. Aún faltan por llegar un par de fichajes que completen un plantel de nivel, pero lo que hay en estos momentos ya ha sido suficiente para pensar en que es posible. No se hablaba tan claramente del ascenso desde el primer curso de este periplo en Segunda, cuando no había otra opción, por presupuesto y plantilla.

No será nada fácil, pero el Málaga debe estar en la pelea. Los blanquiazules no son los máximos favoritos al ascenso directo, por supuesto, pero la tarea de Pablo Guede es conjuntar un equipo que, como mínimo, pelee durante todo el año en las zonas cercanas al play off. Es decir, rondando en todo momento los seis primeros puestos de la tabla.

El nivel será muy alto una temporada más en la zona noble de la Segunda División. Los recién descendidos desde LaLiga Santander -Levante, Leganés y Granada-, o el Eibar son los claros aspirantes a quedar entre los dos primeros y subir de forma directa. Y luego hay un grupo, entre los que tiene que estar el Málaga, que podrá estar en la pomada si salen las cosas bien. Además de los blanquiazules, históricos como el Zaragoza, Sporting de Gijón, Las Palmas o Tenerife ansían regresar a la máxima categoría y están trabajando duro para ello.

No hay marcha atrás. El balón echa a rodar a las 21.00 horas en el Ciutat de Valencia. Y ya el domingo será el momento de ver en acción al Málaga CF de Pablo Guede en Burgos. El fútbol está de vuelta.