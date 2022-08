Pablo Guede ofreció su primera rueda de prensa prepartido de la temporada en La Rosaleda. A poco más de 48 horas del debut en LaLiga SmartBank, el entrenador argentino ve a su equipo con "las ideas claras" y aseguró sentir "ese nervio lindo" previo al debut en Burgos. Sobre el encuentro en El Plantío, el argentino dijo que espera que sus jugadores tengan "el aplomo suficiente para ir a jugar contra un rival complicado".

Pretemporada

"Hicimos una pretemporada correcta. Creo que trabajamos muy a conciencia. Creo que los jugadores estaban muy metidos con el tema del trabajo. Ahora empieza lo bueno. Es para lo que nos preparamos. LaLiga es larga, vamos a pasar por muchas situaciones".

Objetivo

"No sirve decir el objetivo para decir fracasé o triunfé. El objetivo es competir día a día, contra cualquier equipo, cada entrenamiento. Eso nos va a poner en nuestro sitio. Hay un equipo magnífico. Es respetable e ilusionante lo que digan los jugadores. Si sacas el pecho te lo meten para dentro. Y si no estás unido en momentos difíciles, te vas al hoyo".

Primera jornada imprevisible

"A nosotros nos falta hacer uno o dos futbolistas. Estamos muy cerca de hacer uno. Ya pasó el reconocimiento y falta la firma. Estamos todos sin rodar lo suficiente. Eso te lo da la competición. Queremos generar la sociedad dentro del campo, vamos en ese camino. LaLiga te marca que seas menos impredecible que en estas primeras tres o cuatro jornadas".

El Málaga de Guede

"El Málaga que yo quiero es el que compita igual en cualquier lado. Que el rival haga méritos para poder ganarnos, no por nuestros errores. El gol del Granada del otro día no puede pasar. Hay que ir ajustando. Que compitamos, que seamos capaces de competir en cualquier cancha, es el objetivo número 1".

Plantilla

"Me sorprendió mucho la calidad técnica en el momento que estábamos de pretemporada. Tuve que cambiar ejercicios de presión. Me sorprendió el nivel técnico donde no lo tendrías que tener. A nivel grupal me gusta que tenemos las ideas claras. Somos pocos, van a tener que jugar todos. El autobús arrancó y están todos subidos".

Pablo Hervías

"Es desequilibrante, hace todo el carril, eléctrico, buen uno contra uno. Lo conseguimos, puede jugar en derecha y en izquierda. Me pone contento que lo hayan cerrado".

Sistema y once decididos

"El sistema sí. El once, no. El martes le di a elegir a ellos los equipos. No los cambié en toda la semana. Entrenaron a un nivel grandísimo. Que se sientan todos titulares. Van a jugar todos. Lo he mantenido y el equipo lo daré el domingo".

Cambios de sistema

"Soy mucho de tener nuestras bases. Nos permite jugar con línea de 3 y de 4. Va a depender del rival. Pero nunca sin perder nuestro patrón, tratar de salir jugando, triangulaciones, por dentro, por fuera. Va a ir cambiando dependiendo del rival".

Diferencias entre sistemas

"Hay mucha diferencia. Para defender, si yo pretendo que los centrales salgan a la espalda de los laterales, con tres hay menos recorrido. Con dos centrales es más arriesgado. Depende para lo que quieras. Ahí está el equilibrio. Yo puedo defender con tres mano a mano. Depende de lo que quieras".

Rival

"Tengo que tener una imaginación muy grande para saber lo que me voy a encontrar. El Burgos cambió el sistema en pretemporada. Cuando veamos la alineación trataremos de acercarnos lo más posible. Estamos preparados para lo que nos planteen".

Fichajes por llegar

"Firmamos futbolistas que pueden jugar en varias posiciones. El futbolista que queremos puede ser un mediapunta que pueda jugar de punta y extremo. Que tengamos las tres opciones. El que quiera venir, vendrá. Tenemos cinco opciones. El primero que diga que sí, para adentro".

Preocupaciones para el debut

"Todo. No sabes cómo vas a reaccionar en el debut. Si nos va a poder el cosquilleo o tendremos el aplomo suficiente para ir a jugar contra un rival complicado. Me preocupa todo. Hay nervios, ese nervio lindo de ver cómo nos va".

Ingresos por Horta

"No mando yo en eso. Manolo y José María lo están haciendo de forma maravillosa. Para mí es una pérdida de tiempo, para qué voy a pensarlo. Trazamos el camino y fuimos poniendo los cochecitos. Trabajamos demasiado para lograr lo que queríamos. De momento lo hemos logrado. Lo demás es abstracto. Manolo y José María decidirán qué hacer con ese dinero. Estamos en el camino que nos planteamos".

Chavarría y Adrián

"Están entrenando y hay que ver lo que pasa".

Juande

"No fue una recaída. No se volvió a lesionar en ningún momento. Lo veo bien, seguramente le faltará físico y ritmo, es lo normal. Se puede contar con él tranquilamente".