El Málaga CF comienza la Liga: Burgos, punto de partida

El fútbol está de vuelta. Arranca el nuevo proyecto del Málaga CF con Pablo Guede a la cabeza frente al Burgos CF en El Plantío (22.00 horas/Movistar+). Ha llegado el momento de la verdad, toca plasmar sobre el césped todo lo que se ha trabajado en pretemporada y empezar a demostrar desde la primera jornada de LaLiga SmartBank que este equipo está verdaderamente capacitado para competir en la zona alta de la tabla.

Borrón y cuenta nueva. Frente al Burgos se cerró uno de los capítulos más insoportables de la historia reciente del Málaga, con una pitada monumental de la afición hacia los jugadores pese a haber logrado la permanencia, y contra este mismo equipo se abre una nueva campaña ilusionante. Solo queda mirar hacia adelante y empezar a engancharse a este nuevo Málaga desde el comienzo de un curso que promete ser atractivo por Martiricos.

No será un debut fácil para los blanquiazules. Más allá de la igualdad de esta categoría y de las sorpresas que te pueden esperar en los primeros encuentros, el Burgos de Julián Calero ya demostró el año pasado en su regreso a la división de plata ser un equipo muy aguerrido y difícil de combatir, sobre todo en El Plantío, donde pocos conjuntos consiguieron llevarse los tres puntos. El propio Málaga lo vivió en sus carnes, cayó allí hace solo unos meses por 3-0.

Pablo Guede comentó en la rueda de prensa previa al choque que ya tiene decidido el sistema, pero que el once lo conocerán los jugadores hoy mismo. Es probable que apueste por el 3-5-2, el esquema más utilizado en los amistosos de pretemporada. En cuanto a nombres, hay jugadores que son fijos y también hay dudas en algunas posiciones. En la portería parece partir con ventaja Manolo Reina. Juanfran y Javi Jiménez ocuparían los carriles. En el centro de la zaga, compuesta por tres hombres, Bustinza y Esteban Burgos apuntan a titulares y la línea la podría completar Ramalho o Escassi, si Guede decide ponerlo de central. En el centro del campo ya hay más dudas, podría ser el propio Escassi el que actúe de ancla o bien pensar en una apuesta más ofensiva con Jozabed en esas labores. Y escoltando al mediocentro, Luis Muñoz y Febas jugarían de interiores, con la posibilidad de colocar ahí también a Álex Gallar como enganche. Arriba no hay dudas: Fran Sol y Rubén Castro. De momento, son solo cábalas, hasta que una hora antes del choque se dé conocer el once.

78 días después de que el Málaga cerrase la temporada pasada en Lugo, el balón vuelve a rodar en partido oficial para los blanquiazules con ilusiones renovadas. Por delante, 42 paradas en una intensa y larga Segunda División donde los de Guede quieren demostrar que están preparados para volver a dar el salto a la elite. La primera piedra de este nuevo proyecto hay que ponerla en Burgos. Como dice el míster, «el autobús está en marcha». ¡Súbanse!