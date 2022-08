El Málaga CF ata la cesión de Fran Villalba

El Málaga CF tiene atada a su próxima incorporación. Fran Villalba, jugador del Sporting de Gijón, vestirá la camiseta blanquiazul durante la temporada 22/23 en calidad de cedido con opción de compra. El acuerdo ya está cerrado. Desde Asturias querían darle una salida para armar la plantilla y el club blanquiazul asumirá la ficha del futbolista, y pagará 200.000 euros por el préstamo después de fichar hace varios días a Pablo Hervías como agente libre.

Precisamente, ha sido Villalba el que ha elegido que su próximo destino sea el club de Martiricos. Además del Málaga CF, Levante y Eibar andaban también detrás del futbolista. La operación con los granotas -los mejor situados hace una semana- llevaba en pausa varios días y durante la jornada del sábado el Sporting llegó a un acuerdo tanto con los vascos como también con los malagueños, según ha informado La Nueva España, periódico del mismo grupo editorial que La Opinión de Málaga.

El jugador valenciano lleva tres semanas sin entrenar con el resto de sus compañeros, mientras que lo hace al margen. Tampoco fue convocado para el primer partido de liga del Sporting frente al Mirandés (1-1) y Abelardo ya dejó claro en la rueda de prensa que su futuro más cercano no estaba en Gijón: "Villalba no quiere estar en el Sporting, para mí no cuenta, solo quiero jugadores implicados".

Con la llegada del centrocampista, Pablo Guede ya tendría a su '10'. Un futbolista que no solo supone un salto de calidad en la plantilla, sino del equipo en cuanto al resto de competidores. Ha jugado 123 partidos en LaLiga SmartBank con 13 goles y 16 asistencias vistiendo las camisetas de Almería, Numancia y Sporting. Procede de la cantera del Valencia y su carrera también ha pasado por Inglaterra con el Birmingham City.

Después del Burgos-Málaga que abre la temporada para los blanquiazules este domingo, serán horas cruciales para firmar la llegada del jugador. El acuerdo ya está cerrado y en los próximos días será oficial. Fran Villalba se convertirá en nuevo jugador blanquiazul y se unirá a una lista de ataque envidiable en la que asoman nombres como Rubén Castro, Fran Sol, Álex Gallar o Aleix Febas. Si todo marcha hacia delante, habrá diversión en La Rosaleda.