Guede: "Cometimos muchos errores no forzados y ante un rival como el Burgos lo terminas pagando"

El nuevo Málaga CF comenzó su travesía por LaLiga SmartBank 22/23 con derrota (1-0). El Burgos, espina otra vez esta campaña, superó a los blanquiazules este domingo en El Plantío en el primer partido de la temporada y Pablo Guede fue claro en la rueda de prensa posterior al encuentro en cuanto al resultado: "No se nos escapó. Fueron superiores en muchos ámbitos del juego".

El Málaga CF se vio imposibilitado por un equipo con las líneas más juntas y con el planteamiento mucho más claro de lo que lo tenían los blanquiazules. "Fue un partido donde no nos salió nada. Hay que seguir trabajando. Ellos son un equipo que viene armado y nosotros estamos en ese proceso", explicó el técnico argentino.

El conjunto de Martiricos se marchó del partido sin subir ningún gol a su marcador. Pudo hacerlo con varios ocasiones de peligro con la firma de Rubén Castro, pero el guardameta local frenó cualquier intento de empate. No obstante, Guede focalizó su preocupación en otros asuntos: "Cometimos muchos errores no forzados, no le dimos la fluidez que queríamos y ante un rival como el Burgos lo terminas pagando y lo hicimos".

El equipo tiene ahora una semana de trabajo por delante para enmendar los fallos cometidos. El próximo reto será en La Rosaleda contra Las Palmas. Precisamente, el último rival al que le ganó el Málaga CF ante su afición.