Un Málaga CF cogido con pinzas

El Málaga CF no comenzó con grandes noticias su travesía por LaLiga SmartBank 22/23. El Burgos, un equipo más hecho y con las ideas más claras sobre el terreno de juego, superó a un conjunto blanquiazul aún en formación, con algunos detalles interesantes, pero con multitud de problemas que solucionar de cara a las próximas jornadas. Pablo Guede tiene mucho en lo que trabajar. Manolo Gaspar, condicionado por el límite salarial, también cuenta con margen de movimiento para completar la plantilla hasta el final del mercado estival. Aunque lo cierto es que, como reconoció el propio Aleix Febas, este resultado ha sido «una cura de humildad de cara a lo que se está hablando».

Tan solo es la jornada 1. La competición acaba de empezar y los equipos necesitan tomarle el pulso a la liga, pero este nuevo Málaga CF dejó expuestas algunas debilidades sobre las que tendrá que mejorar ante los próximos partidos.

El Málaga CF encajó la pasada temporada la escalofriante cifra de 57 goles en Segunda División. El principal reto del mercado de fichajes era revolucionar la línea de atrás. Y se ha hecho, pero no con los resultados esperados... por ahora. Ni siquiera la línea de cinco defensas garantiza que el equipo vaya a protegerse mejor. Este domingo ya quedó demostrado. El Burgos marcó un gol, pero pudo hacer dos o tres más.

Pablo Guede alineó a Javi Jiménez, Ramalho, Esteban Burgos, Bustinza y Juanfran. Sin embargo, la línea defensiva no se quedó ahí. Escassi también ejerció como pivote para minimizar las ocasiones del rival y las oportunidades en segunda llegada. Es decir, 6 de los 10 jugadores de campo eran de corte defensivo, pero el Málaga CF nunca fue un seguro atrás.

Hay además un gran problema: el balón parado. El equipo ya estaba avisado. El rendimiento de los jugadores en este tipo de acciones fue muy deficiente durante la pretemporada y en Burgos se repitió el patrón. Los futbolistas blanquiazules no supieron leer bien ningún bloqueo de los locales. Casi todos los saques de esquina acabaron en remate y es un aspecto que puede lastrar al equipo si no se trabaja. Al igual que ocurre con las transiciones . El Málaga CF está siendo un equipo al que le cuesta correr hacia atrás y el sistema, con los carrileros muy profundos, deja expuestos a los tres centrales contra la velocidad del ataque rival.

Todo pasa por Rubén Castro y, en cierta parte, es hasta lógico. El delantero canario es uno de los grandes goleadores de la categoría. Pero en El Plantío el equipo blanquiazul probó de su propio medicina. El ariete contó con dos oportunidades muy claras que no acabaron en gol gracias a dos grandes intervenciones del portero. Además, uno de los grandes nombres de la primera jornada fue Fran Sol y no por su esguince de tobillo. El delantero jugó durante 45 minutos dando aire al ataque, conectando con el canario y corriendo sin parar. Cuando no estuvo, salvo ocasiones muy puntuales, los jugadores no supieron cómo llegar a su «killer».

Con toda la pólvora con la que cuenta el Málaga CF en posiciones ofensivas, el equipo solo tuvo tres disparos a puerta -dos de Rubén Castro y uno de Luis Muñoz- de los nueve que hizo en los 90 minutos.

Una de las grandes razones por las que el balón, más allá de la puntería, no entró en la portería rival, fue porque la máquina de generar fútbol no funcionó. Ni para sacar la pelota ni en zona de tres cuartos y siempre con una circulación lenta.

Pablo Guede salió con un centro del campo formado por Escassi, Jozabed y Febas. El ‘10’ más cerca de los dos puntas y el ‘19’ con mayor libertad para moverse por cualquier zona del campo. Sin embargo, el sevillano detectó rápidamente un problema. El paleño siempre acompañó a los centrales para sacar el balón. Con esto, se formaba una línea de cuatro jugadores y los laterales pasaban a posiciones más adelantadas. Pero nunca ofrecieron una salida limpia. A lo que hay que sumar que Febas siempre contó con una vigilancia absoluta.

¿La solución? El balón en largo. Si el objetivo era Fran Sol, había alguna posibilidad. Si era Rubén Castro, pérdida y de vueltas a defender. Hay mucha calidad en el centro del campo. Gallar y Febas tuvieron chispazos, pero nunca se vio un juego en equipo prometedor. La excesiva acumulación de jugadores interiores y la ausencia de desequilibrio en los extremos serán dos cuestiones sobre las que reflexionar durante la semana.