El Málaga CF disputó el pasado domingo, 14 de agosto, su primer partido en LaLiga Smartbank ante el Burgos, sufriendo la primera derrota de la temporada por 1-0 en El Plantío. Este lunes, 22 de agosto a las 22.00 horas, los blanquiazules disputarán su primer encuentro en La Rosaleda ante la UD Las Palmas. El entrenador, Pablo Guede, ha comparecido en rueda de prensa en la mañana del domingo para evaluar el próximo partido ante el club canario, así como otros asuntos importantes.

El primer partido ante el equipo castellanoleonés dio que hablar este domingo, siendo una de las principales cuestiones. Ante esto, Guede expresó que, durante esta semana de trabajo, hizo hincapié en los errores: “No jugamos bien, pero las situaciones más peligrosas las tuvimos nosotros. Cada uno se centra en lo que quiere. Hicimos un mal partido, pero hay que fortalecer lo que hicimos bien, no solo corregir lo que hicimos mal”.

Así, el argentino sumó que “la mayoría de nosotros, y más los entrenadores, nos basamos mucho en si eres diestro, aprende a pegarle con la izquierda, porque con la derecha ya sabes y nos olvidamos de mejorar la derecha”. El entrenador blanquiazul explicó que hay dos opciones: “Hacerlo mucho mejor con la derecha o bajar la derecha y que aprenda con la izquierda. Hay que ver si nos centramos más en las virtudes o en los errores. ¿Qué hicimos mal? Dos cosas: dejar que nos tiraran centros y no marcarla dentro del área”, confesó.

También se le preguntó por la superioridad por bandas del Burgos. “No había superioridad por su parte, llegábamos con mediocentro, central y carrilero. Ante un pelotazo, como jugaban ellos, es muy difícil. En juego nunca nos pillaron con superioridad, en el uno contra uno, o en el dos contra dos, permitimos que nos centraran con facilidad, pero nunca con superioridad”, manifestó.

Ante el aspecto psicológico, “nosotros tenemos que entender que esto es un proceso”, declaró. “Si pretendemos que el equipo juegue de maravilla y gane desde la primera jornada, vamos mal. No me hubiera variado nada otro resultado. Si el portero no hubiese sacado las tres manos que sacó, estaríamos hablando de otra cosa. El argumento varía si ganamos o perdemos”, subrayó.

“Tengo muy clara la realidad. Sin paciencia no puedes llegar a nada y la paciencia es buscar la solución de problemas. Cada cosa a su debido tiempo. Con los triunfos todos estaríamos más contentos, por supuesto, pero el fútbol es fútbol. Tenemos que seguir construyendo el equipo que queremos”, reveló el técnico malaguista.

Otros asuntos se basaron en la plantilla y alguna lesión. Hervías y Villalba están “depende cómo los mires”. “Están con muchas ganas, pero durante la semana se les vio con un ritmo inferior al resto. Muchas veces las ganas suplen esas faltas físicas. A Hervías le metimos ocho entrenamientos, dobles sesiones… Fran vino bien, pero claro, el viaje, la casa… Todo eso cambia”, comentó.

En cuanto a la lesión de Fran Sol, el argentino manifestó que “está bien, ayer pudo entrenar, lo hizo apartado con trabajo específico para ver si el tobillo podía mejorar o no”, a lo que añadió que cuenta con todas las opciones: “No va a llegar al 100%, pero tengo variantes. Pablo, Gallar, Febas, Villalba… Tengo todas las opciones para jugar con dos puntas”.

Una posible descompensación de la plantilla también daba vueltas en la comparecencia, Guede parecía no estar de acuerdo: “Tenemos a Loren y Pablo Chavarría. Todas las plantillas tienen 4, pero si no quieres contar a Loren, tenemos tres. Carrileros por la derecha tenemos a Juanfran y Hervías como ofensivos, y Ramalho como defensivo, que lo hizo ya como lateral. Por la izquierda como ofensivo, a Javi y Hervías, que puede hacerlo por ambos lados. Si no quieres sumar a ‘Pepino’, son ellos dos”, explicaba el entrenador.

“Tenemos todos los perfiles. Depende cómo se valore. Fue clarísimo que vamos a ser pocos que puedan jugar en varias opciones. Unai puede hacerlo de carrilero ultradefensivo. Me gusta también que haya extremos que jueguen de carrileros en los entrenamientos. En el medio tenemos a Genaro y Escassi ‘de meter’ como Juande y Unai, por ejemplo. Queremos que no haya dudas. Tenemos una plantilla compensada”, aseguraba Guede.

Otros fichajes… “No gasto en eso. No es mi problema”, recalcaba el argentino. “Es una cuestión de Manolo y José María. Esa opción me la tienen que dar. Ellos tienen que estar preparados si está esa opción. A día de hoy creo que la plantilla está cerrada”, concluyó.

Este lunes se juega el primer partido en La Rosaleda ante la UD Las Palmas. Guede expresó que se enfrentan a un gran rival “que tiene muy claro a lo que juega. “Creo que son un gran equipo. Mantienen la base. Es un equipo al que le gusta tener la pelota y que tiene muy claro lo que juega. Tenemos que tratar de contrarrestar ese juego”, explicó.

Con ello, el técnico blanquiazul comentó que en el estadio “va a ser lo de siempre. Cuando estamos todos juntos, vamos que nos vamos en ese sentido. Van a apretar y creo que va a ser un buen partido. Van a apoyar al equipo y eso lo tengo clarísimo”.