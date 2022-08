Guede, máximo culpable de la derrota: “Este resultado es todo mío, uno también se equivoca”

Pablo Guede compareció en rueda de prensa en La Rosaleda tras el primer encuentro del Málaga CF como local. Tras la debacle, el argentino dio las explicaciones pertinentes y, quizá, posibles soluciones de cara a los próximos partidos, siendo el siguiente este próximo sábado ante el Mirandés. «Creo que en el primer tiempo, hasta el gol, el partido estaba como queríamos. Después nos desordenamos y nos castigaron, como castiga la UD Las Palmas cuando no tienes un orden considerado contra ellos», destacó el argentino. En cuanto a la afición y sus pitos hacia el equipo y el técnico, explicó que «no hay que decirle nada, hay que demostrarle cosas. Todos veníamos con una expectativa que no se dio».

El técnico blanquiazul se declaró como el máximo culpable de la derrota: «A los jugadores los sacaría del contexto del partido. El primer gol creo que hizo que nos desordenáramos más y tras el segundo, nos desarmamos. Pero yo tengo la culpa, lo digo, no tengo ningún problema».

En cuanto al resultado, el entrenador malaguista reconoció que «no es normal la diferencia de cuatro goles», pero ante el hecho de que los aficionados pitaran a los jugadores, «es un cúmulo que explota en el primer partido, pero están en su derecho, con un 0-4 en casa no pueden aplaudir, lo que no es normal es el 0-4».

Los aficionados del campo se marcharon mosqueados y no es para menos. Es un resultado inaceptable. La cuestión ahora está en cómo volver a enganchar a aquellos que, tan solo en la jornada 2, ya se encuentran decepcionados con su equipo. «Nosotros somos los que tenemos que enganchar a la gente, de dentro hacia afuera. Sabemos que la gente cuando ganamos está contenta, que hace mucho que no lo está, y cuando perdemos, pasan cosas como esta. El partido de hoy es todo mío, qué voy a decir. A los jugadores, no, es todo mío. A partir de ahí hay que seguir trabajando”, remarcó Guede. Así, también incidió en que a la afición solo se la puede reenganchar «ganando, no hay otra manera, es así».

Ante las dudas que puedan surgir en el equipo, expresó que «no podemos dudar ni un momento del plantel que tenemos, a partir de ahí hay que hacerlo funcionar. Por supuesto que los triunfos y las no derrotas generan un poco más de confianza, pero como yo veo a los chicos trabajar, dudas no podemos tener ninguna. Tendremos que seguir ajustando», finalizó.

Pese a ello, el técnico blanquiazul sacó algunas conclusiones buenas del partido. Se queda con la actuación de Febas en el campo, así como con la conexión entre Gallar y Rubén Castro, aunque reveló que “no tuvo efectividad, pero lo que han hecho es trabajo y entrenamiento, y ahora hay que sumarle a Fran Sol”. “Tenemos cosas, tenemos cosas”, manifestó.