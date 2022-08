Málaga CF: Un colista inesperado

Si nos hubiesen dicho hace un par de semanas que un equipo con Rubén Castro, Fran Sol, Aleix Febas, Álex Gallar y Esteban Burgos iba a ser el colista de LaLiga SmartBank, nos habríamos echado las manos a la cabeza o incluso reído. Pero ahora, tras las dos primeras jornadas de LaLiga Smartbank, es la realidad.

Manolo Gaspar, en la presentación de Manolo Reina, pidió a todo el público que había llegado la hora de resetear, había que dar portazo a la temporada pasada. Sin embargo, pese a las 12 incorporaciones y a la decena de salidas, la vida sigue siendo igual en el Málaga CF.

La derrota contra Las Palmas del lunes, más allá del rendimiento de los jugadores, deja dos incógnitas muy importantes. ¿En qué ha mejorado el equipo desde el inicio de la pretemporada? ¿Cuál es la apuesta sobre el campo de su entrenador? Las respuestas no son positivas y tampoco se van a poder encontrar en un inicio de temporada marcado por dos derrotas que han devuelto el exceso de ilusión a la cruda realidad.

El sistema y la táctica están siendo los grandes «quebraderos de cabeza» para Guede y también para la propia afición, que quiere entender la apuesta del argentino. Este lunes desapareció la línea de cinco defensas, pero el equipo se encontró con otros muchos problemas. Junto a los cuatro de atrás jugó Genaro como pivote. Hasta ahí podría ir todo bien. Y solo podría porque el propio planteamiento dejó expuesta a una defensa que ya ha demostrado las numerosas carencias que presenta a la hora de correr hacia atrás.

Por delante del sevillano estuvieron Aleix Febas, Luis Muñoz y Jozabed. Sin embargo, ninguno de ellos, según lo mostrado en el campo, estaba posicionado para tener vocación defensiva. Los tres querían tener el control de la posesión y jugar siempre en ataque. Por lo que, cada vez que los canarios conseguían superar la medular, el Málaga CF se encontraba partido por la mitad provocando una inferioridad numérica que provocó gran parte de los goles encajados.

A esto hay que sumar una cuestión muy importante: los laterales. Víctor Olmo y Jonás Ramalho actuaron más como carrileros que como laterales. Pasaron más tiempo en el campo de Las Palmas que en el propio. No hay ningún problema si la situación está controlada con la posesión. No obstante, los cuatro goles recibidos confirman que no dieron ninguna garantía de seguridad. Ante cualquier pérdida de balón, ambos ya habían dejado huecos importantes en sus respectivas bandas, dando facilidades a los de García Pimienta para atacar. ¿Por qué salen los centrales en las fotos de los goles? Porque la táctica no solo les deja expuestos frente a los rivales, sino también en minoría.

La falta de juego en el centro del campo, las pocas oportunidades que tienen los delanteros, la poca creación de juego en el centro del campo... parece que nada ha cambiado. Si se analizasen los problemas tácticos sin saber el nombre de los jugadores, sería fácil de entender por qué el equipo es el colista de LaLiga SmartBank 22/23. Sabiendo los nombres, es muy difícil hacerlo.

Hay muchas cambios por hacer y aún queda una semana para afrontar el mercado de fichajes con nuevas carencias que tapar. El Málaga CF afronta esta semana con muchas incógnitas y la categoría no espera a nadie. El sábado hay partido contra el Mirandés. La afición necesita respuestas y el equipo sumar puntos.