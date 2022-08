Ha sido una semana larga en el Málaga CF en cuanto a las reflexiones. Ha dado tiempo a pensar en la táctica, en el desempeño de todos los jugadores y, como reconoció Unai Bustinza este jueves en rueda de prensa, en aliviar esa necesidad imperiosa por sacar buenos resultados con un juego brillante desde el principio.

¿Qué le ha ocurrido al Málaga CF durante estas dos jornadas? "Vi y sentí esa ansiedad de hacer las cosas bien y querer agradar rápido. Todo tiene un proceso. Tenemos que ir paso a paso porque esta categoría te lo exige. El exceso tampoco es bueno: esa necesidad, esas ganas… nos han jugado malas pasadas. Es fútbol, todo es difícil, pero en nuestra mano está abstraernos de todo el barullo", afirmó el defensa tras unos días de reflexión después de esa dura derrota contra Las Palmas.

El juego del equipo dejó malas sensaciones. ¿Problemas de táctica? ¿De adaptación? "Entiendo el malestar general, somos los primeros que sabemos que aquella noche no fue agradable. No voy a contar lo que se habló dentro del vestuario porque es algo que hay que cuidar. Se plantearon muchas cosas y cada uno transmite las sensaciones que tiene", comentó Bustinza, a lo que añadió: "El fútbol es una manta corta y en este trabajo de asentar las bases hay que buscar un equilibrio".

La realidad es que ahora mismo este club colista con 0 goles a favor y 5 en contra después de un mercado de fichajes ilusionante. Aunque las urgencias parecen llegar más pronto que tarde. Sin embargo, Bustinza explicó que no importa tanto el resultado, sino más bien el trabajo de los jugadores: "Si ganamos esta semana, no hemos hecho nada y si perdemos igual. Va mas allá en lo que tenemos que trabajar: tratar de ser un equipo que vaya creciendo y progrese. Los plazos no funcionan así".

Tan solo quedan dos días para jugar en Anduva y hay muchas cosas que cambiar antes del siguiente partido. El exjugador del Leganés cree que una de las necesidades es "simplificar más nuestro juego y los conceptos tácticos". ¿Qué opina del sistema escogido por Pablo Guede? "El planteamiento nos va a dar estabilidad. El sistema es un punto de partida. Creo que estamos en ese momento de conocernos unos a otros, de encontrar una situación donde nos sintamos poderosos".

Ya no queda más que pensar en el siguiente reto. LaLiga SmartBank no espera y el sábado llega la jornada 3 con el partido frente al CD Mirandés. "No nos queda otra que preparar el próximo partido. El grupo está unido, consciente de lo que viene y trabajando duro para hacer una buena semana. El siguiente encuentro es lo más importante. Afortunadamente o desgraciadamente es la mejor medicina que hay", declaró Unai Bustinza.