Málaga CF: 8 días para encontrar soluciones

El Málaga CF tiene ocho días para encontrar soluciones. Los que faltan para que se cierre oficialmente el mercado estival. Esa es la realidad inesperada que se vive en los despachos de La Rosaleda después de abrir la temporada en liga no solo con dos derrotas, sino también con sensaciones un tanto preocupantes con el juego del equipo. Las malas noticias son que el margen de movimiento es bastante reducido por el límite salarial y son varias las zonas en las que podrían necesitarse incorporaciones. Aunque también hay buenas. Si se acierta con las pocas llegadas que se pueden hacer y se solucionan algunas debilidades tácticas, el equipo puede remontar el vuelo en la competición.

La dirección deportiva y el cuerpo técnico, en una primera idea, planificaron hasta hace unos días una plantilla con 20 fichas profesionales y la aportación de canteranos de nivel como Andrés Caro, Dani Lorenzo, Víctor Olmo o Loren Zúñiga. La intención de Pablo Guede siempre fue afrontar LaLiga SmartBank, a pesar de sus 42 jornadas, con una plantilla corta, pero de garantías. Ahora bien. Las dos derrotas contra el Burgos y Las Palmas han abierto un nuevo escenario prácticamente de urgencia en el que el Málaga CF necesita acudir al mercado de fichajes para cubrir algunas carencias.

¿Qué posiciones preocupan? Las bandas, son un ejemplo. Javi Jiménez, Víctor Olmo, Juanfran y Jonás Ramalho -central con capacidad de jugar en el carril- han sido los laterales encargados de jugar en los costados en ambos encuentros y, bien por el sistema utilizado o por el rendimiento individual de ellos mismos, ninguno de ellos ha dado la talla. Tanto Olmo como Ramalho estuvieron sobrepasados durante todo el partido frente a los de García Pimienta. Mientras que Jiménez no es un jugador especialmente ofensivo y Juanfran no estuvo muy acertado por su banda derecha.

La incógnita sigue en el ataque. El sistema que ha propuesto Guede, ya sea con cuatro o cinco defensas, se basa en agrupar a los centrocampistas en un rombo en la medular para dejar las bandas a los laterales. Si estos no funcionan en ataque, el Málaga CF sufre una masificación de jugadores en la misma zona del campo haciendo que el equipo sea demasiado previsible y reduciendo los espacios en los que jugar. Además, los clubes de Segunda suelen estar posicionados con las líneas muy juntas y cerrados por el centro.

La solución habitual en el fútbol siempre han sido los extremos. Sin embargo, el club blanquiazul no cuenta con jugadores de banda veloces que sean diferentes a lo que ya hay. Pablo Hervías ha sido una de las últimas incorporaciones a la plantilla y no tuvo minutos el pasado lunes. Más allá del exjugador del Valladolid, no hay nada alternativo en el banquillo. Si lo que plantea el argentino en el once titular no funciona, el Málaga CF no tiene ninguna segunda opción con la que cambiar la dinámica.

A todo ello hay que sumar la punta de ataque. ¿Son suficientes Rubén Castro y Fran Sol junto a Loren para afrontar la temporada? Es cierto que Álex Gallar puede sustituir a algún compañero en caso de necesidad, pero no tiene ese olfato de gol que tanto necesita el equipo. Una de las respuestas a esa pregunta la podría tener Adrián López. El delantero ha entrenado con el Málaga CF desde el inicio de la pretemporada y su futuro será desvelado en los próximos días. Tiene la confianza de Pablo Guede para formar parte de la plantilla, pero todas las dudas pasan por su estado físico.

Así que se esperan ocho días de intensa actividad en los despachos de Martiricos. A pesar de las 12 incorporaciones que han llegado este verano, parece que Manolo Gaspar tiene mucho trabajo por hacer y poco dinero con el que trabajar. ¿Reforzar los laterales? ¿Los extremos? ¿La punta de ataque? Son varias las prioridades a las que el Málaga CF tiene que dar respuesta y poco el tiempo que hay para encontrarlas. Acertar ahora es indispensable.