El CD Mirandés, bestia negra del Málaga CF

El Málaga CF llega con ciertos síntomas de urgencia este sábado a la jornada 3 de LaLiga SmartBank. ¡¡A la jornada 3!!... Después de acumular dos derrotas en el arranque de la competición, necesita puntuar para que los jugadores puedan recuperar la confianza, pero no lo tendrá nada fácil. Ante sí tiene a su bestia negra. No es el Alavés, tampoco el Levante y ni siquiera el Granada. No es un histórico de Primera División. Es el CD Mirandés, uno de los pocos equipos a los que el club blanquiazul todavía no ha vencido a lo largo de su historia. Increíble

La historia de los duelos entre el Málaga CF y el Mirandés comenzó con la Copa del Rey en la temporada 2015/2016. Ambos equipos se encontraban por primera vez y lo hacían en el torneo del k.o., que por aquel entonces se disputaba con una doble eliminatoria. Sin embargo, aquello no fue una ventaja para un conjunto blanquiazul, que se mostró inferior en ambos encuentros. Los de Martiricos, entrenados por Javi Gracia, salieron con cierta vida de la ida gracias a un gol de Roque Santa Cruz en el estadio del Mirandés (2-1), pero no valió para ganar la eliminatoria. En las continuas sorpresas que da la Copa, un Primera (Málaga CF) sucumbió a las ganas de competir de un Segunda (Mirandés), que repitió victoria en La Rosaleda (0-1). Los recuerdos no son mucho mejores en los primeros enfrentamientos en LaLiga SmartBank. Armando Sadiku fue el goleador del duelo que abrió la historia entre ambos en Segunda División, en la temporada 2019/2020, con un resultado que acabó en tablas en Anduva (1-1) aún con Víctor Sánchez en el banquillo malaguista. La experiencia en La Rosaleda fue similar. En medio de tantos problemas del club con las fichas profesionales, la afición malaguista pudo disfrutar con ese pequeño festín de goles en el que participaron Adrián González y, de nuevo, Armando Sadiku (2-2) bajo los mandos ya del técnico Sergio Pellicer. El paso del tiempo siguió sin brindar excesivas alegrías contra el CD Mirandés. Durante la campaña 2020/2021, aquella en la que no hubo espectadores en las gradas de los estadios por las restricciones de la pandemia, el Málaga CF tampoco alcanzó la victoria contra los de Anduva. Es más, llegó la primera derrota blanquiazul en Liga contra los de Miranda y, precisamente, fue como visitante. En Martiricos tuvo lugar un nuevo empate (1-1) con gol de Jozabed. En la última mitad de campaña, los blanquiazules cayeron en su visita a Anduva con el tanto anotado por Dani Vivian. La pasada Liga 2021/2022 fue de estrenos contra los de Joseba Etxeberria. Tanto José Alberto López como Natxo González dirigieron su primer partido desde el banquillo malaguista contra los «rojillos». Y la maldición siguió vigente porque ninguno de los dos firmó una victoria en su estreno como técnicos blanquiazules. Más cerca estuvo el primero, después de conseguir un empate (0-0) en el regreso del público a La Rosaleda tras la pandemia, en la que fue jornada 1 de la pasada Liga Smartbank. El vitoriano tuvo mucha menos suerte en el choque de la segunda vuelta. Con muy pocas horas de entrenamiento con sus nuevos jugadores, poco pudo hacer en una derrota en la que el Mirandés pasó muy por encima del Málaga CF (3-0). Dicen que las estadísticas están para romperse. Pues eso intentará este sábado el Málaga CF en Miranda de Ebro. Para cambiar la historia ahora cuentan con un aliado importante. Y es que Rubén Castro aún no se ha estrenado como goleador con la camiseta blanquiazul, pero lo cierto es que es todo un «especialista» en meterle goles al equipo de Anduva. A lo largo de su carrera ha disputado siete partidos contra el Mirandés y ha marcado cinco tantos, dos en la última temporada con el Cartagena. De hecho es el séptimo futbolista de todos los tiempos que más goles le ha metido al equipo de Miranda de Ebro, un rival que se le da muy bien. La verdad es que el Mirandés tampoco llega con las mejores sensaciones para el partido de este sábado. Tan solo cosechó un punto en la primera jornada contra el Sporting. ¿A qué Málaga CF se encontrarán los de Miranda en Anduva? Habrá que esperar a los cambios, pero el equipo blanquiazul necesita sacar la cabeza para demostrar cómo va de en serio para este proyecto 22/23