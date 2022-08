Guede: «Si me tengo que ir, me voy; lo tengo clarísimo»

Pablo Guede habló este viernes en la previa del Mirandés-Málaga CF de la tercera jornada liguera. Una comparecencia de prensa en la que el argentino contestó a muchas preguntas sobre la situación del equipo después de las dos derrotas ligueras y también sobre el ambiente de dudas que hay en el entorno de la plantilla blanquiazul. El técnico se mostró tranquilo ante las críticas sobre su figura como entrenador del Málaga CF y confirmó la baja de Bustinza para el encuentro ante el Mirandés: «Un equipo que tiene claro a lo que juega y que lo hace muy bien».

Situación personal: «Yo estoy muy bien. Por suerte no leo mucho. Trabajando, la verdad que bien. Una semana cortita, pero muy bien. Ya hice el estudio del partido contra Las Palmas cuando acabó. Borrón y cuenta nueva. Los chicos están bien de ánimos. Esto es fútbol. No te puedes caer. Estamos con ganas de trabajar y de revertir la situación. No puedes generar desilusión, vosotros sí, nosotros no. Ha sido una semana jodida en lo personal. Estoy bastante jodido, pero eso se resuelve trabajando, más y mejor. Mi carrera deportiva siempre fue así, tanto de jugador como de entrenador, así que estoy acostumbrado. Cuando sacas pecho, te lo hunden en dos segundos; ahora lo fácil es pegar. Estoy cansado de revertir situaciones. Soy frío en ese sentido. Manolo y José María no tienen que darme tranquilidad ni nada. Se hizo un proyecto nuevo, con 12 jugadores. Se necesita tiempo y trabajo, ¿ya quieren sangre?», dijo.

Dudas sobre el proyecto: «No tengo ni idea si se generaron, paso de ellas. Entiendo que la gente tenga que pegar, por eso me eché la culpa y porque lo pienso. La confianza pasa por lo que queramos ver. Si seguimos perdiendo, me tendré que ir, pero creo que de momento se necesita un tiempo prudencial. Si nos creemos que por los fichajes que hemos hecho, vamos a ascender en diciembre, estamos equivocados. Con tan pocos entrenamientos, es complicado que podamos funcionar aún. Hay que saber de dónde venimos, sobre todo tener paciencia, y no lo digo por mi puesto. Si me tengo que ir, me voy. Lo tengo clarísimo. Lo digo por el bien del club: venimos de un maremoto. Las cosas se hacen con paciencia y que cada uno aguante la presión como pueda. Se necesita una paciencia que hace tiempo no se tiene aquí; estaba destruido y pretendemos que tengamos éxito. No tengo duda que vamos a tenerlo».

Mercado: «Por mí no pienso, no gasto el tiempo en eso. Para eso está Manolo Gaspar. Ni la semana pasada ni nada. Eso lo maneja el club, como hasta ahora. No hablé ni con Manolo ni José María de ese tema».

Mirandés: «Es un equipo con mucha dinámica. Tienen claro a lo que juegan y lo hacen muy bien. Tenemos que ir a pelear, intentaremos ganar. Espero que ganemos. Tenemos que mejorar las cosas que venimos haciendo bien, también el día de Las Palmas. Tuvimos detalles que decantaron la balanza para ellos. Lo hicimos mal a partir del 0-2. Y en Miranda esperemos que no nos vuelvan a pasar esas cosas, que no nos pillen descolocados».

Bajas para Anduva: «Bustinza y Esteban Burgos no van a estar. Unai tuvo una molestia en el isquio, y también tengo que hablar con Villalba, que tuvo ayer un golpe y le tengo que preguntar. Andrés Caro tampoco jugará el sábado».

Chavarría y Adrián: «Pablo se lesionó y se acaba de recuperar. Está en el club, al que entreno todos los día, por lo tanto está a disposición. Es uno más. A día de hoy, es un futbolista más de la plantilla y contaré con él los partidos que yo crea. No acabó el mercado y no tengo ni idea lo que puede pasar. Va convocado. A Adrián solo lo he saludado esta semana, pero lo que decida él, si operarse o no, bien está. Es importantísimo, un profesional como la copa de un pino. Lo de la ficha con Adrián hay cero problema. Nos dijimos que cuando acabara la pretemporada nos íbamos a mirar a la cara para tomar una decisión. Es una cuestión que tenemos que decidir entre todos", aseguró el técnico.

Hervías: «Evoluciona favorablemente. Si digo si juega en Miranda, estamos dando ventaja al rival», finalizó Guede.