Las cinco claves del resurgir del Málaga CF

Llegó la redención. Anduva supuso este pasado sábado el ansiado punto de inflexión para pasar página a dos trespiés consecutivos que, con 40 partidos por delante, habían puesto al Málaga CF como provisional colista. Pero ¿qué ha cambiado para que el mismo equipo haya pasado de ser goleado en casa a anotar tres tantos como visitante? ¿Cuáles fueron los cambios en Anduva? ¿Por qué pareció otro equipo el Málaga CF en su visita al CD Mirandés?

Decía Pablo Guede que necesitaba tiempo y que no se le había dado. Al menos por lo visto ante el CD Mirandés habrá que darle algo de razón al argentino, por muy doloroso que fuera el 0-4 ante Las Palmas. Y es que el equipo pasó de una noche muy negra y oscura contra los canarios, a un día muy claro y nítido frente al cuadro busgalés.

Mejora de la puntería

En el feudo del Mirandés, la estadística con el rival estuvo por lo general muy pareja, incluida la posesión en una y otra parte. Pero el desequilibrio llegó en la mejora de la puntería para los de Guede, que esta vez sí vieron puerta y además generaron muchísimas ocasiones de gol.

Después del duro tropiezo en La Rosaleda, los delanteros salieron con la lección muy aprendida y sólo en la primera parte hubo hasta más de una docena de disparos. Fue una locura, aunque la clave del triunfo estuvo en el número de tiros entre los tres palos.El Málaga CF encadenó hasta seis. O sea, que la eficacia fue del 50%, un registro extraordinario. En ocasiones claras, hasta cuatro se contabilizaron, según las estadísticas. Los tres tantos que subieron al marcador fueron de Javi Jiménez, Rubén Castro y Fran Sol. Pero hubo otros, como Juanfran, que estuvieron muy cerca de batir también al portero local, Ramón Juan.

Velocidad en el juego

Hay cuestiones que no aparecen en las estadísticas de un encuentro. Por ejemplo, este sábado la afición blanquiazul pudo observar cómo los jugadores ponían una marcha más en la circulación del balón. El paso de los días ha empezado a articular mecanismos ofensivos más dañinos para la defensa del rival.

A base de acciones rápidas se reprodujeron una y otra vez las llegadas al área local. La verdad es que el doble pivote dio mucha libertad a los jugones. El trabajo de Escassi y Genaro en el centro del campo permitió que Febas y Gallar tuvieran más libertad de movimiento sobre el campo y conectar mejor con la dupla ofensiva. El ex del Girona y del Cartagena fue asistente de lujo, precisamente a base de reflejos y de automatismos adquiridos, en los tantos de Rubén Castro y de Sol.

Dicho todo esto también hubo algunos lunares. El técnico Pablo Guede deberá esforzarse en los próximos días, sobre todo con la configuración de una zaga mermada por la nutrida enfermería a la que acaba de incorporarse Ramalho, para que sus futbolistas lleguen con máximas garantías a esa nueva reválida en Martiricos, esta vez ante el Albacete.

Seriedad defensiva

La tempranera lesión este sábado de Ramalho, cuando apenas se habían disputado 17 minutos en Anduva, no fue obstáculo para poder disfrutar de un mejorado Málaga en defensa. Hay bajas, sí. Pero en esta ocasión Luis Muñoz entró por el propio Ramalho y cumplió con nota, al igual que Genaro, obligado a pasar la medular en esa improvisada reestructuración inicial.

Intensidad hasta el final

Llegada la recta final del choque y con el peligro de los locales volviesen a apretar el tanteo, como ocurrió tras el penalti materializado por el local Raúl García, el equipo adiestrado por Guede no bajó los brazos ni un instante y contestó con el tercer gol a renglón seguido. Mantuvo su seriedad en defensa e intensidad en el juego hasta que el colegiado decretó el final del choque.

El papel de Escassi

El capitán del Málaga CF no es un virtuoso del fútbol, no levanta pasiones por sus regates ni por sus galopadas ni por su pegada en ataque. Pero es uno de esos jugadores que equilibran el juego y hacen mejores a los que están alrededor. Su presencia en el once inicial otorga una menor distancia entre líneas para que el equipo esté más junto tanto para atacar como para defender. Y eso es muy bueno.