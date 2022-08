Sprint final de mercado pendientes de Horta y el broche a la plantilla

El fin del mercado de fichajes se acerca y con él una vorágine de movimientos en las oficinas de los clubes españoles. El Málaga CF hizo la mayor parte del trabajo en las primeras semanas de ventana estival de fichajes, pero le ha quedado para los últimos días concretar alguna llegada más que refuerce alguna de las posiciones en las que el equipo ha demostrado carencias en estos primeros encuentros de pretemporada. Además, el culebrón Ricardo Horta sigue su curso y el tiempo se acaba para terminar de decidir su futuro más próximo.

El mercado veraniego cierra en España este jueves 1 de septiembre a las 12 de la noche, por lo que a la dirección deportiva blanquiazul le quedan tres días para cerrar alguna incorporación que abra el abanico de posibilidades para Guede en un plantilla corta. El Málaga cuenta en estos momentos con 20 futbolistas con ficha profesional, por lo que tiene 5 plazas libres para posibles refuerzos.

¿En qué posición podría llegar ese broche a la plantilla? El conjunto blanquiazul ha demostrado que tiene carencias en varias demarcaciones en estas tres primeras jornadas, pero uno de los puestos claves a reforzar debe ser la delantera. Adrián López ha decidido operarse y, por tanto, su inclusión en el equipo, si termina produciéndose, deberá esperar unos meses. Guede cuenta con Rubén Castro y Fran Sol como delanteros titularísimos pero tras ellos no hay un recambio que esté dando garantías. Loren no ha terminado de derribar la puerta y Chavarría jugó sus primeros minutos en Anduva tras superar una nueva lesión muscular. Así que, la punta de lanza es una de las parcelas favoritas a reforzar.

Otras posiciones donde no estaría de más contar con algún efectivo más en los carriles. Las alternativas a Juanfran por la derecha son Ramalho y Bustinza, y ambos tienen dificultades para producir en ataque. En estos momentos, tanto uno como el otro arrastran problemas musculares. En una defensa con tres centrales y carrileros, Guede cuenta con la opción de Pablo Hervías, pero ya el otro día ese sistema no fue el elegido y los minutos que tuvo el riojano fueron actuando por delante de Juanfran. Por la izquierda, el equipo cuenta con Javi Jiménez, a muy buen nivel en el último choque, gol incluido, y con Víctor Olmo, que dejó serias dudas tras ser titular ante la UD Las Palmas. No es una locura pensar en algún refuerzo para algún lateral.

Culebrón Ricardo Horta

El tema del verano en clave blanquiazul sigue sin tener su punto y final. Aunque el desenlace no puede dilatarse demasiado. A pesar de que el mercado de fichajes en Portugal termina el jueves 22 de septiembre, el plazo para inscribir jugadores en la fase de grupos de la Liga Campeones finaliza este mismo viernes, así que si el Benfica quiere contar con Ricardo Horta en estos primeros encuentros deberá tenerlo fichado antes de esa fecha.

Mientras tanto, el Málaga sigue esperando a que se produzcan los acontecimientos y firme en su decisión de no ceder a presiones ni aceptar ofertas ridículas. En Martiricos quieren que el SC Braga, equipo en el que todavía milita el luso, cumpla con lo pactado en su día si termina vendiendo al jugador en este tramo final de mercado al Benfica. Para bien o para mal, el epílogo del asunto debe ser inmediato.