El Málaga CF organizó para este viernes la tercera presentación multitudinaria del verano. Esta vez fue el turno de los tres últimos en llegar: Pablo Hervías, Fran Villalba y Alfred N'Diaye, que fue el último en sumarse al barco en la jornada de ayer jueves, día del cierre del mercado.

El senegalés señalo que ve "un Málaga muy distinto" y que eligió regresar por el club y la ciudad, lo que siempre ha considerado como su "familia". Por su parte, Hervías se mostró contento por poder volver a disfrutar del fútbol en un "club grande" y Fran Villalba aseguró que aún le falta un poco para ponerse "al 100 por 100 por una lesión de pretemporada", aunque se ve ya para ayudar al equipo.

Alfred N’Diaye

Regreso a Málaga

"Un Málaga muy distinto. Para mí siempre ha sido como una familia. El club y la afición".

Negociaciones

"Hablé con Manolo hace una semana o dos. Estaba muy contento de tener esta oferta de Málaga. Tenía otras ofertas. He hablado con mi familia y para mí es mejor regresar a Málaga. Es un buen club. Me gusta la ciudad y por eso elegí venir a Málaga".

¿Ascenso?

"Hace cuatro años hicimos una buena temporada pero al final no conseguimos subir, fue una pena. Creo que este año tenemos una buena plantilla. Hemos trabajado para mejorar el equipo. Poco a poco podemos hacer cosas buenas. La Segunda es buena muy complicada. Vamos a pelear por subir".

Estado físico

"He hecho una pretemporada con el Al Shabab. Estoy bien de peso y bien de forma. No sé lo que va a pasar para el partido del domingo, pero estoy bien físicamente. El míster me conoce. Conoce mi juego".

Impagos del Al Shabab

"Mi marcha fue un poco rara. Estuvimos cera de subir y no lo conseguimos. Tuve una oferta de Arabia, pero vi que había problemas de pago. Me parece un poco raro, pero no entiendo cómo puede pasar eso en el fútbol. Yo no puedo hacer nada para cambiar las cosas".

Pablo Hervías

Dura lesión

"Estoy muy contento de estar aquí después de la lesión tan grave que tuve el año pasado. El año pasado a estas alturas estaba más fuera que dentro del fútbol. Es una ciudad grande y un gran club. Y a jugar y disfrutar. Hablé con Manolo, con el entrenador. Me convencieron con el proyecto.

Posición en el campo

"Puedo jugar de extremo y de carrilero. No he jugado mucho, pero de carrilero no tiene pérdida. Mientras más posiciones mejor, yo encantado. Guede me dijo que era un jugador polivalente y que podía jugar en varias posiciones. Sacar centros, y dar asistencias. Sacar mi mejor versión y ayudar al equipo".

Inicio de temporada

"Acabamos de empezar y llevamos tres partidos y dos derrotas, es normal que la gente se ponga tensa. Pero Segunda es muy larga. Tenemos que trabajar día a día, ganar partidos, estar ahí y sacar resultados. El otro día sacamos el primero. La gente en Valladolid también estaba nerviosa y al final acabamos en Primera".

Racha en La Rosaleda

"Lo de los 13 partidos sin ganar en casa me parece anecdótico. Vamos a ganar muchos partidos en casa".

Fran Villalba

Llegada al club

"El año hice buen año a nivel personal la primera vuelta. Venir a repetirlo es una bonita responsabilidad. Vengo a mejorar lo del año pasado. Espero que este año sea exitoso para todos".

Estado de forma

"Me encuentro bien, físicamente me queda un poco para ponerme al cien por cien por la lesión de pretemporada. Poco a poco me encuentro mejor. Esta semana intentaré ayudar al equipo y ponérselo difícil al míster para que tenga un jugador más".

Salida del Sporting

"Hablé con el míster y quedamos en una situación. Eso queda entre nosotros y no quiero hablar del tema. Cuando me llamó el Málaga, me gustó y me vine. Aquí estoy para disfrutar y ayudar. Hable con los dos y me dieron confianza. Los jugadores que ya estaban y el proyecto.

¿Qué le pide Guede?

Hablé con el míster antes de venir. Él quiere que sea el jugador del año pasado, que encare, que marque, que dé asistencias. Hay muchos jugadores buenos que pueden jugar en varias posiciones".

El mediapunta

"Me lo transmitieron. Estoy muy agradecido. Me tengo que poner físicamente bien, soy realista y no estoy al cien por cien. Tengo que ponerme al nivel del equipo y así lo haré".