Pablo Guede habló en sala de prensa en la previa del encuentro de este domingo frente al Albacete (16.15 horas) y alabó, en primer lugar, al rival, que llega a La Rosaleda con 7 de 9 puntos en su casillero: "Es un equipo a tener muy en cuenta en este momento". El técnico argentino no quiso desvelar si el último en llegar, Alfred N'Diaye, estará en la lista y además dejó claro que no le preocupan las condiciones climáticas en las que se jugará el choque: "Llevamos dos meses entrenando con alta temperatura. Es algo para los dos equipos".

Mercado de fichajes

"La valoración la tiene que hacer Manolo. Sabe lo que yo pienso, es un tema que lo llevó bárbaro. Ya teníamos el objetivo cumplido bien, y lo del último fichaje -N’Diaye- fue un extra y bienvenido sea".

Rival

"Es un equipo que tiene las cosas muy claras. Tienen su forma, son fuertes en pelota parada y vienen con la flechita para arriba. Es un equipo a tener muy en cuenta en este momento".

N’Diaye

"No sé si lo voy a llevar convocado. Hizo pretemporada y físicamente está muy bien, pero lleva una semana sin hacer nada. Estos días son una locura, lo sé por experiencia. A todos nos pasa y el riesgo de lesiones es alto".

Victoria en La Rosaleda

"No tengo la bola de cristal. Ojalá, es el deseo que todos tenemos. Repito lo mismo, tenemos que seguir trabajando y seguir afianzando un montón de cosas. Después el fútbol te pone donde te tiene que poner. Y a ver si podemos olvidar la temporada pasada, porque esta es totalmente diferente. Es una plantilla nueva, con otras ilusiones y otros objetivos".

Previsión meteorológica

"Creo que lo vamos a pasar peor nosotros, los que estamos viéndolo con el sol en la cabeza. No me preocupa. Llevamos dos meses entrenando con alta temperatura. Es algo para los dos equipos".

Defensa en cuadro

"Es increíble. Es lo que toca, pero creo que no vamos a tener problemas. No es queja, pero me da bronca. No podemos prevenir esas lesiones. Me parece que no llega ninguno. Ni Luis, ni Bustinza, ni Ramalho ni Burgos".

Andrés Caro

"Empezó a entrenar el miércoles un poquito, lo fuimos rotando para que no se cargue. El jueves ya hizo todo el entrenamiento con nosotros. Tiene que seguir poniéndose a tono".

Mensaje a la afición

"El mensaje ya lo repetí 200 veces. Se da dentro de la cancha".