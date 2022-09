El Málaga CF roza el descenso en la clasificación

Ilusión, esperanza, proyecto grande, resurrección... y ascenso. De todo esto se hablaba hace solo un mes con las expectativas que se habían generado sobre este Málaga CF de cara a su quinta temporada consecutiva en Segunda División. Y había algo de razón. No ha habido salidas traumáticas y algunos de los grandes jugadores de la categoría vestirán la camiseta blanquiazul. Sin embargo, buscar a los de Martiricos en la clasificación da vértigo otra vez: el puesto número 18...

El inicio de temporada ha sido una auténtica desolación y, precisamente, el calendario no destacaba por su extrema dificultad. Ahora todo parece difícil. No obstante, Burgos (1-0), Las Palmas (0-4) y Albacete (1-2) ya han puesto en sobre aviso al Málaga CF. Es más, el último rival blanquiazul, recién ascendido, es el líder de la categoría con 10 puntos de los 12 posibles, lo que demuestra que en Segunda División ganan los equipos y no el nombre de los futbolistas. También lo demuestra que el todopoderoso Granada perdiera este domingo frente al Andorra, otro equipo que la temporada pasada estaba en Primera RFEF.

Solo Zaragoza (2 puntos), Mirandés (1), Ibiza (1) y Racing (0) están peor que los de La Rosaleda. A esta situación, casi dramática en la jornada 4 por la falta de dirección y de cambios desde el banquillo, hay que añadir que la afición ha explotado. El público despidió este domingo al técnico argentino con "Guede, vete ya" con solo dos partidos en La Rosaleda con pitos y un generoso enfado.

Ya nadie habla de ascenso. Todo el mundo pide tiempo para construir este proyecto desde cero, pero la Segunda División no espera a nadie. Ni al histórico Málaga CF teniendo en su plantilla a galácticos de la categoría. El equipo necesita un giro de rumbo drástico para mejorar en sensaciones, en resultados y en la clasificación. La decepción ya se ha instaurado en los aficionados. Urgen cambios desde ya.