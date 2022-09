Pablo Guede habló en sala de prensa a dos días de la visita del Málaga CF a Huesca. Tras un mala arranque, la figura del técnico blanquiazul está en entredicho, pero el míster asegura que siente el "apoyo de todos". "He pasado por eso y la mayoría de veces he salido exitoso", argumentó. Sobre el encuentro en El Alcoraz, explicó que su equipo va a tratar " de cuidad mucho las contras" y "evitar por todos los medios los centros laterales".

Huesca

"Vamos a tratar de cuidar mucho las contras, tienen gente muy rápida, vamos a intentar evitar por todos los medios los centros laterales. Trabajamos en esa línea en defensa. En ataque trataremos de ir por fuera".

Lesiones

"Estaría muy preocupado si fuera por exceso de trabajo. Lo de Esteban Burgos no lo pudimos evitar. Lo de Bustinza fue sacándose una bota, Caro un golpe... Lo analizamos mucho para no volver a cometer errores. Te puedo hablar de Ramalho, hace bastante que no competía con tres partidos seguidos de 90 minutos. No tenía ninguna molestia. Lo de Juande y Luis no entran dentro del apartado de preocupación, sabemos de dónde vienen. Luis ha estado ocho meses. Juande también mucho inactividad y no pudo hacer una pretemporada en condiciones. Si todas las lesiones fueran como Ramalho, estaría preocupado. Y lo diría. Creo que estamos teniendo ese pelín de mala suerte, nos tocó ahora".

Goles encajados

"Si hubiéramos cometidos un solo error varias veces me preocuparía. En los dos goles del otro día cometemos seis errores en las dos jugadas. Esos son los pequeños detalles donde no podemos volver a fallar".

N'Diaye

"Lo vi bien. Tiene que seguir mejorando en todos los ámbitos. No es fácil llegar como llegó, fue una locura. Esta semana ya ha estado más tranquilo. Conociendo a los compañeros, entrenando...".

Portería

"Ninguna duda. Ni de Manolo ni de Rubén. El día que lo tenga que hacer Rubén lo hará excelente, le está compitiendo a Manolo. Tomé la decisión de que empezara Manolo. No veo motivos para cambiarlo".

Apoyo del club

"Hay una cosa que tengo muy clara. La fractura entre la gente y Pablo Guede no se va a producir nunca. Como entrenador tienen que opinar y me gritaron. Sé diferenciar lo que es la persona y el entrenador. Con Manolo y José María, lo normal. No me tienen que dar más por haber perdido en casa. Vamos a pasar por días de lluvia, de cuatro partidos ganamos uno. Siento el apoyo de todos. Mi relación con ellos está por encima de un resultado. Saben que mi amor por el club es incondicional, noto el deseo de que me vaya 'de puta madre'. Como entrenador los resultados mandan, el trabajo, la entrega. Esto es fútbol, un juego, estoy acostumbrado a eso. He pasado por eso y la mayoría de las veces he salido exitoso. Si la pelota pega en el palo y entras, vas a seguir. Si no, te tienes que ir o te tienen que echar. Esa es la diferencia. No tengo problemas ni dudas. Noto el apoyo del club, me ven entrar todos los días a las 6.30 de la mañana".

Cambio de dinámica

"El ganar siempre es lo mejor, jugamos para ganar. Nosotros tenemos que seguir. Tengo claro lo que quiero y hacia dónde vamos".

Dos partidos a domicilio

"Entiendo que perdimos en casa, entiendo que hace nueve meses que no se gana en casa. Cuando uno termina el partido viene con las sensaciones a flor de piel. Me vi el partido dos veces, hay cosas que no puedes entender. El primer gol nos lo hacen defendiendo 10 contra seis. En el segundo le iba la pelota a las manos a Manolo y dio en Genaro. Cuando más expuestos estuvimos, menos nos llegaron. No me preocupa jugar fuera y dentro, el comportamiento de la gente fue lo siguiente a bueno. No putearon hasta que acabó el partido. El hincha aguantó, empujó, cada vez que chutábamos rugía. Al acabar el partido dio su veredicto. No tengo esa preocupación".