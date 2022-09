La afición explota por la marcha del Málaga CF

La gente está cansada, muy cansada. Solo han pasado cinco jornadas de campeonato, quedan aún muchos meses por delante para corregir un inicio de temporada tan nefasto, pero la carga de piedras que lleva en la mochila la afición del Málaga CF es tan pesada que la paciencia se ha agotado mucho antes de lo esperado. Se ha vendido un proyecto ganador, una plantilla ilusionante que debe luchar por devolver al club a Primera División, y el arranque de curso ha sido tan desolador que las críticas feroces no han tardado en aparecer.

Al término del último encuentro en casa -derrota en casa frente al Albacete (1-2)- ya se vio el primer acto de disconformidad masivo de la hinchada. Tras el pitido final, la Grada de Animación estalló pidiendo la marcha de Guede y de Manolo Gaspar y el cántico fue secundado por una buena parte de los que todavía quedaban presentes en las gradas de La Rosaleda.

Y ayer se produjo otro acto, más minoritario y cuestionable, por parte de algún que otro aficionado. La pared del Anexo que da al río amaneció ayer martes con pintadas contra Pablo Guede y los dirigentes del club de Martiricos.

«Guede, si quieres al Málaga, vete ya», este era uno de los mensajes que apareció. La figura del técnico argentino está muy tocada tras sumar solo una victoria en cinco partidos y solo 3 puntos de 15 posibles, y ya son muchos los que piden su destitución inmediata, incluso antes del próximo encuentro, el lunes frente al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. El entrenador blanquiazul se sentará en dicho enfrentamiento, pero un resultado adverso podría -y debería- desembocar en su cese.

También ha habido críticas para la gestión de Manolo Gaspar, director deportivo, y del administrador judicial, José María Muñoz. «Manolo, líder de la ovejas negras: Bravo, Josemi y compañía» o «José María, de números sí, de fútbol ni puta idea» son algunas de las pintadas que aparecieron para mostrar el descontento con las cabezas visibles del club en la actualidad. Además, el muro reflejaba otro tipo de comentarios contra personas que tienen poca o ninguna incidencia en la configuración de la plantilla, en la gestión del club o en lo que está ocurriendo sobre el césped en este comienzo Liga.

Más allá de tratarse de un acto totalmente reprochable y con poca eficacia como medida de presión, lo que deja claro es que la paciencia de los seguidores blanquiazul es está al límite tras lo que llevan aguantando durante meses. En una situación normal, solo cinco jornadas no hubieran bastado para pedir la marcha de un entrenador y un director deportivo, pero la carga viene ya de lo ocurrido la temporada pasada. El equipo no gana en La Rosaleda desde el mes de noviembre -¡¡hace ya casi 10 meses!!- y se ha vendido desde hace semanas que esta campaña se había ejecutado un proyecto para pelear por estar en la zona noble de la tabla... y de momento lo único que ha recibido la afición son cuatro derrotas en cinco partidos, dos bochornos en Martiricos y ver a su equipo penúltimo en la clasificación, solo por delante del Mirandés, único equipo al que han superado. ¿La solución? Ganar. O empezar a tomar decisiones de calado. No hay otra.