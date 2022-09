Nuevo capítulo en este eterno proceso judicial entre los Al-Thani y la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga CF. Si hace unos días se conocía que la jueza del caso, María de los Ángeles Ruiz, había movido ficha citando a declarar al jeque y a sus hijos el próximo 17 de octubre, ahora ha sido la defensa de los cataríes la que ha contraatacado solicitando en un recurso a la magistrada que revoque la petición de declaración para el mes próximo, tal y como ha adelantado Radio Marca Málaga.

La intención de los abogados de los Al-Thani, tal y como explican en su recurso, es que esa citación para declarar no se ha haga efectiva hasta que finalice comisión rogatoria que sigue abierta. El escrito remitido a la jueza expone "que estando en marcha la pertinente herramienta de cooperación judicial internacional como es la comisión rogatoria, resulta improcedente tanto el señalamiento para la declaración presencial como, sobre todo, su condicionamiento a la emisión de la orden europea y orden internacional de detención en tanto en cuanto no hayan sido agotadas las preceptivas vías de reclamo o petición de respuesta a las autoridades a cargo de la tramitación de la comisión, esto es, a las autoridades qataríes, a quienes corresponde dar cuenta de los motivos por los que no se ha producido una respuesta".

Esto no es más que otra maniobra de la defensa de los Al-Thani para seguir ganando tiempo y evitar tener que acudir a los juzgados a declarar, con el fin de entorpecer y retrasar todo los posible la instrucción.

En el penúltimo episodio de este insoportable proceso, María de los Ángeles Ruiz comunicó por escrito a los Al-Thani que debían acudir a declarar el próximo lunes 17 de octubre, y que en caso de no hacerlo "su incomparecencia injustificada podrá dar lugar, previa petición de acusaciones y Ministerio Fiscal, al dictado de Orden Europea y orden internacional de detención".

Los abogados de la familia catarí aluden a esa comisión rogatoria para intentar anular esa petición de declaración, pero en su último escrito la jueza ya dejó clara la nula colaboración que estaba teniendo la justicia catarí en este apartado, y por ello daba ese nuevo paso adelante. "En cuanto a las declaraciones de los querellados como imputados, habida cuenta que por las Autoridades Qataries no se ha cumplimentado la comisión rogatoria que en su día les fue remitida...", decía la jueza del caso en el escrito donde solicitaba la comparecencia de los Al-Thani.

Mientras el Málaga vive de nuevo un momento deportivo complicado, el juicio entre los Al-Thani y la APA sigue su lento curso. ¿Declararán los cataríes en Málaga el próximo 17 de octubre? Cada vez parece más complicado...