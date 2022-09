Pablo Guede es el nombre propio del momento en lo que actualidad del Málaga CF se refiere. La figura del entrenador argentino está entredicho tras un mal arranque de pretemporada y la sombra de la destitución ya planea sobre él si no consigue un resultado positivo este próximo lunes en Tenerife (21.00 horas). Parte de la afición ya pidió su marcha tras la última derrota en casa y este martes aparecieron pintadas en La Rosaleda contra su continuidad en el cargo. El técnico blanquiazul pasó por los micrófonos de Cope Málaga y aseguró sentirse con fuerza para dar la vuelta a la situación: «Mi vida es caerme y levantarme». «El club conmigo tiene una ventaja, el día que mis futbolistas no me entreguen todo en los entrenamientos es el momento de decir basta», explicó

Ruido externo

«Yo tengo muy claro cómo es esto, cómo funciona, por dónde van los tiros. Muchas veces no es tanto como aparenta. No soy quién para valorar si es demasiado o poco, esto tiene un solo camino. Centrarse en el camino es lo importante».

Pintadas

«Me enteré ayer (por el martes) a última hora. Cada uno se puede expresar de la manera que quiere y como quiera. Gente que no me conoce, que no sabe como soy».

Relación con dirigentes

«Conmigo no tienen que cambiar la relación, saben cómo soy, cómo me manejo. Es todo al revés. Tanto con José María, como Manolo y los jugadores hay una total unión porque están convencidos del trabajo que se está haciendo. Es cuestión de seguir. Después la Liga te pondrá donde te mereces».

Paciencia de la afición

«Si me dices que el hartazgo es desde hace 8 años con el club, yo estoy dentro de ese hartazgo. Hay que ver de dónde viene que la gente está cansada. El año pasado fue muy duro para todos. Pero se generó y se pudo revertir con lo que hicimos en el mercado. Pero de ahí a que funcione, o es muy rápido o se va despacio y se acaba produciendo. Soy un culo inquieto, y estudio cómo ascendieron los equipos. El Girona subió y en la jornada 10 estaba en descenso».

Fuerza para cambiar el rumbo

«Mi vida es revertir momentos malos, malísimos. No tener para pagar una hipoteca. De que me puteen en Málaga y revertirlo. De irme a Argentina tras El Palo sin cobrar y con tres chicos. Nunca me fue fácil. En San Lorenzo estuve 9 partidos sin ganar. En Colo Colo también fue difícil... En Necaxa me echaron después de cinco jornadas. Mi vida es caerme y levantarme. Y trabajar el doble o el triple de lo que hago. Es el único camino para tener éxito».

Temor por su puesto

«El fútbol no espera. En la décima jornada el Girona llevaba 8 puntos y ascendió. A Míchel lo esperaron. Es la primera vez este año que el Almería no echa al entrenador. Perdió 4 seguidos en un momento. Todas esas cosas es fácil decir que el fútbol no espera y es resultadista. El club conmigo tiene una ventaja, que yo el día que mis futbolistas no me entreguen todo en los entrenamientos es el momento de decir basta. Pero es uno de los mejores grupos de trabajo que tuve en mi carrera. Me da mucha «bronca» que los jugadores estén pasando por este momento, porque no estamos recibiendo el premio».

Partido en Huesca

«En Huesca recibimos dos tiros a puerta. No quiero que suene a excusa. Nosotros pateamos y da en el palo, o la saca uno de cabeza. A veces sale y el resultado es en contra y otras es a favor. Es fútbol, es un juego donde ganas, empatas y pierdes. Nos está tocando perder.

Estado anímico de la plantilla

«Muchas veces la gente tiene ese miedo a fracasar para alejarse del éxito. Mi mensaje a los jugadores es que mientras más fracases estás más cerca del éxito. Porque la otra alternativa es quedarte parado. Hay que seguir intentándolo, por el camino que están haciendo los jugadores. No tengo duda ni falta de confianza. Entiendo que no estén de acuerdo, porque se tienen que hacer eco de lo que piensa la gente, porque llevamos una victoria de cinco partidos. Los vi hoy (por ayer) espectacular. Había que tragar veneno el domingo».

Jugar con extremos

«El problema es que no me conocen. Inventan cosas como que no me gusta jugar con extremos. Jugué con extremos, sin ellos, en rombo, con línea de tres... Jugué de todas las maneras. Es mentira que no juego con extremos. Los tres equipos que ascendieron el año pasado lo hicieron basando su juego por dentro. ¿Cuántos extremos puros hay en LaLiga? ¿Qué equipo hay en España que juegue sólo con extremos? La mayoría que juega con extremos tiene laterales ofensivos. Cualquier equipo que tú veas los extremos se te cierran. El trabajo de extremo ofensivo y defensivo lo hicieron bárbaro. Si estos jugadores pueden jugar por fuera y por dentro, para mí es un plus. ¿El mejor Málaga de la historia, que es el de Pellegrini, tenía extremos puros? Villalba y Febas pueden jugar por la izquierda y por la derecha. Gallar jugaba por dentro cuando asciende con el Huesca. Lo hace muy bien por fuera, pero es la polifuncionalidad del equipo. Haitam, extremo puro. Hervías, extremo puro...»

Configuración de la plantilla

«Yo no viene para pedir nada, lo vuelvo a repetir. Manolo dijo eso. Hicimos un diagrama juntos. Elegía los jugadores, traía las opciones y coincidimos en un momento de las cosas que queríamos para el equipo. Manolo es el director deportivo y yo el entrenador. No van a encontrar ninguna rendija entre los dos porque no la hubo.

¿Ultimátum en Tenerife?

«No lo sé. ¿Depende de mí? Entonces no me preocupo de cosas que no dependen de mí. Todos queremos que lo arreglen. En todos lados del mundo, y Málaga no es la excepción, hay gente que vela por los intereses propios. Y se alegra cuando le va mal al otro».

Cambio de idea de juego

«Uno es el sistema y otro la idea. Si yo dije, vamos todos arriba y luego al segundo partido aparecemos colgados del larguero, cambia mi idea. Es verdad que hice casi todo el verano con línea de tres y se me lesionaron los centrales. Eso va variando, pero es lo normal. Yo trato de variar el sistema. Pero sin tratar de perder la idea que tengo. Saben que me gusta atacar. Somos el equipo de LaLiga que más remata a puerta. Después puede ser que no la metamos. El cuarto que más recupera en campo contrario».

Lesiones

«Hay lesiones que no se pueden evitar. La de Burgos es imposible de evitar. Se tiró al suelo y se rompió. Bustinza estaba sentado, se sacó la bota con el pie y se lesionó. La de Ramalho es una situación que si hubieran pasado 3-4 como la de él, estaría alerta. Lo de Luis es un proceso. Creo que lleva 8 meses del cruzado, se descompensa el cuerpo. Te cambia la carrera, la fuerza de las piernas... Pablo Chavarría, recién ahora está tratando de arrancar. No tengo problema en decir que el problema soy yo con la preparación, pero no es la realidad».

Juande

«Juande no jugó conmigo el año pasado. Empezamos la pretemporada bien y sin entrenar con el grupo, lo fuimos llevando de a poco. Tuvo molestias, lo resolvimos y el partido del Cádiz paró. Él necesita la confianza. Y así es cuando estás bien físicamente. Lo de Juande es normal. No podemos pretender que sea el del año pasado. Que Fran Villalba sea el que deslumbró en el Sporting. La media pretemporada, el estrés para venir, llegó acá faltando poco, lo metimos un poquito, hay que ponerlo bien físicamente».

Cánticos de la afición

«Si me saliera, lo gritaría como le salió a la gente. Pero si revierte la situación lo aplaudiría. Pero hay una diferencia, que yo siempre voy a querer que gane y no haría daño al club. Saben la situación en la que vine. Para mí lo primero es el club. Y si viera que le hago daño no tendría ningún problema. El sentir de José María, de Manolo y de los empleados es de seguir trabajando. Esto tiene que salir. Hay que seguir».