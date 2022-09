Desde el Ayuntamiento de Málaga están muy pendientes de los pasos que va dando el Málaga CF, porque la apuesta este verano por la entidad blanquiazul desde el consistorio ha sido fuerte. Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, pasó por los micrófonos de la Cadena SER y dijo que espera «que el club reaccione» ante este mal comienzo de temporada, donde el equipo de Martiricos solo ha sumado tres puntos de 15 posibles -1 victoria y 4 derrotas- y es penúltimo en la clasificación.

«Deportivamente mal. No me gusta nada el comienzo de la Liga que se ha producido. Espero que el club reaccione. Uno siempre tiene confianza, hace falta reaccionar», comentó De la Torre.

Precisamente, ese mal inicio de curso ha provocado la indignación de buena parte de la afición, que lleva muchos meses viendo como su equipo no da el nivel. En la mañana de ayer, el Anexo de La Rosaleda amaneció con pintadas contra el entrenador y los dirigentes del club, entre otros. Y el alcalde fue pregunto por ello: «No tengo nada que decir sobre eso, espero que el club reaccione. Últimamente no he tenido oportunidad de hablar con él. Espero que el administrador judicial y el equipo directivo reaccionen».

El Ayuntamiento ha elevado en 1,5 millones de euros su apoyo al club este verano, en una apuesta firme por ayudar al equipo a formar una plantilla de nivel que devuelva al Málaga y a la ciudad a la primera línea del fútbol español. De momento, no se ha dado el inicio esperado, de ahí que el alcalde espere una «reacción» por parte de todos. Sí, de todos.