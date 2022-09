En tiempos de crisis siempre es necesario que los primeros espadas salgan a calmar las aguas. Manolo Reina, Juanfran Moreno y Fran Sol, tres jugadores que llegaron este verano pero con mucho peso en el vestuario, salieron a hablar este jueves a la sala de prensa de La Rosaleda para analizar este mal arranque de temporada y cerrar filas en torno a la figura de Pablo Guede para intentar dar la vuelta a la situación. Los jugadores blanquiazules lo tienen claro: "En la cabeza solo está ganar en Tenerife".

Manolo Reina

Crisis deportiva

"Llevamos 3 puntos de 15 y no estamos en un buen momento. Estamos tratando de resolver estos inconvenientes, lo importante es que el grupo quiere. Es una situación que nadie se esperaba y tratamos de darle la vuelta. Cuanto antes, mejor".

Temporada pasada

"Estamos acarreando un lastre del año anterior. Cuando jugamos en La Rosaleda todos tenemos muchas ganas. Es mucho tiempo sin ganar aquí. Tenemos esas prisas y esa ansiedad. Debemos tranquilizarnos, relajarnos un poco. Esa tensión en la jornada 4 o 5 nos está afectando un poco. Es algo que debemos de mejorar".

Situación de Guede

"De rumores no se nada. Confiamos en el míster, vienen los primeros, se van los últimos. Está siendo un poco injusto lo que nos está pasando. En el vestuario estamos todos juntos. Vamos de la mano. El inicio no era el esperado. La derrota fue injusta, no tiramos a portería, pero ellos tampoco generaron mucho. Le roza a Escassi y se pega al palo. El otro día me va a las manos y da en Genaro... Tenemos toda la confianza en el míster. Vamos todos juntos, sabemos lo que trabaja y lo que dedica. En nuestra cabezas solo está ganar en Tenerife".

¿Entendería un cambio en el banquillo?

"Entender no tengo que entender nada. Todos estamos con él y sabemos lo que es el fútbol. No tengo que tomar esas decisiones, y todos estamos con él. En la cabeza solo está ganar al Tenerife, y eso es lo importante".

Juanfran

Comienzo horrible

"No esperábamos estar en esta situación. La ilusión era grande y los resultados no han sido buenos. Se trabaja para cambiar la realidad, con máxima intensidad. El otro día estuvimos cerca, y conseguimos tener una imagen muy buena. El fichaje de Alfred nos ha dado mucho. Necesitamos resultados para coger una dinámica buena".

Mensaje a la afición

"La afición lleva años pasándolo mal. Es un club de Primera División. Van varios años difíciles. A la afición no se les puede decir nada ya. Es una racha difícil. Hay que encadenar resultados que les dé algo. Es una situación complicada. La afición necesita resultados. Queremos trabajar día a día para conseguir eso. Los mensajes ya no aportan nada. Nadie puede estar contento.

Progresión

"Estamos más cerca de conseguir resultados para ir saliendo de la penúltima posición. Es un proceso. Se nos lesionaron cuatro jugadores. Con la entrada de Alfred hemos conseguido estar más cerca de lo que queremos. Creemos 100% en lo que nos mandan. Somos los mayores críticos, nosotros mismos. Solo podemos agradecer y trabajar. Ojalá que nos pudieran ver diariamente. Somos los mismos que hace dos meses. Tenemos que dar el nivel cada uno, no lo hemos dado".

Decisiones de Guede

"Somos jugadores de fútbol, no entrenadores. Tenemos que estar preparados para todo. Han ido llegando jugadores y se ha buscado la forma de jugar que más rendimiento saque a esta plantilla. El jugador no es quien para dudar o preferir. Lo ha dicho Manolo, si algo tiene este cuerpo técnico es que trabaja muchísimo. Creemos en lo que se está haciendo. Ojalá podamos conseguir los objetivos como club y como equipo. Si no lo viéramos claro, no saldríamos aquí a dar la cara. Ahora mismo no es fácil no ganar cuando trabajas y trabajas. Los pequeños detalles nos llevan a la derrota. El otro día lo teníamos de cara, y en un tiro... Lo que hace el entrenador es por el bien del equipo. Él es el que sabe y nosotros los que creemos, vamos de la mano y no tenemos dudas. Vamos a Tenerife a ganar. Hay que ir a ganar. Haremos todo lo posible para cambiar la dinámica, ojalá sea una alegría para todos".

Fran Sol

Mal arranque

"Al principio de temporada hay cambios, adaptaciones. Los delanteros no estamos metiendo y los defensas no defienden de la manera que toca. Son momentos de la temporada. Nos toca adaptarnos a todo, nosotros al club, al entrenador, el entrenador a nosotros. Esto lleva un proceso que nos está costando más de lo normal. De las primeras jornadas a la anterior hemos dado un cambio, hemos subido el nivel. Estamos más cerca del éxito".

Gol

"Los delanteros siempre queremos marcar gol. No nos preocupamos, nos ocupamos. Le estamos dando importancia. Tenemos que mejorar en ese aspecto, me concierne. Cuando un delantero no marca gol, no está contento".