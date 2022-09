Un CD Tenerife también en horas bajas y cogido con alfileres

El Málaga CF y el CD Tenerife son dos almas gemelas en este comienzo de LaLiga SmartBank. Ambos equipos afrontaban un nuevo curso en Segunda con la máxima ilusión, unos por darle continuidad a un proyecto que los llevó el curso pasado a la final del play off de ascenso, y otros por haber renovado al completo su plantilla en busca de cotas mayores, pero tanto blanquiazules como chicharreros han cuajado un inicio de campeonato decepcionante y llegan con urgencia al duelo directo de este lunes en el Heliodoro Rodríguez López -21.00 horas (horario peninsular)-.

El conjunto tinerfeño estuvo muy cerca la temporada del ascenso. Se plantó en la final del play off, tras eliminar a su eterno rival, la UD Las Palmas, y solo el Girona en esa última ronda fue capaz de bajarle del sueño del ansiado ascenso.

La ilusión de volver a luchar este año en la parte alta seguía intacta. El Tenerife ha reforzado su plantilla con jugadores de la talla de Borja Garcés, Mo Dauda, Nacho Martínez o Arvin Appiah, entre otros, pero por ahora los resultados no le han llegado. Hasta la fecha, han sumado 4 puntos de 15 posibles, solo uno más que el Málaga, después de haber perdido a domicilio con el Eibar (2-1), el Levante (2-0) y el Ibiza (1-0) y en su feudo haber empatado con el Lugo (1-1) y ganado por la mínima al Racing de Santander (1-0). Las aguas empiezan a estar algo revueltas, pero la mayor diferencia entre ambos es que todavía Luis Miguel Ramis tiene crédito suficiente tras lo logrado el pasado curso. En ese aspecto hay más tranquilidad en la isla y, a priori, no peligraría su puesto en el banquillo en caso de derrota. Muy diferente a lo que puede suceder por Martiricos si el Málaga no es capaz de traerse un resultado positivo o dar una imagen maravillosa en su visita al Heliodoro Rodríguez López.

Múltiples bajas

En la mala suerte con las lesiones también coinciden Málaga y Tenerife. Las ausencias en el conjunto blanquiazul están todas en la parcela defensiva -Esteban Burgos, Ramalho, Luis Muñoz y ¿Bustinza?- y por Tenerife tampoco andan demasiado boyantes en esa posición.

Los tinerfeños tienen lesionados en estos momentos a José León, José Ángel Jurado, Pablo Larrea, Javi Alonso, Elady Zorrilla, Sam Shashoua -recientemente operado- y Mo Dauda -baja de larga duración por unas fracturas de apófisis transversa de la segunda y tercera vértebra lumbar-.

Hasta siete ausencias en estos momentos, aunque algunos podrían llegar a tiempo al encuentro de lunes. Los que más opciones tienen son el delantero Borja Garcés, que acabó el último encuentro con molestias; el mediocentro Pablo Larrea, apunto ya de reaparecer; y José León, que ayer ya pudo entrenar sobre el césped. Más difícil lo tiene Elady Zorrilla, aunque no está descartado.

Tenerife y Málaga. Málaga y Tenerife. Dos clubes que pretenden volver cuanto antes a la elite y ahora mismo se encuentran en horas bajas. Pese a que solo se llevan disputadas cinco jornadas, ambos equipos llegan al encuentro del lunes, que cierra la fecha 6 de LaLiga SmartBank, con muchas urgencias. Los de Guede tienen prohibido fallar de nuevo.