El arbitraje condenó al Málaga CF en el Heliodoro Rodríguez López. Tampoco es que los de Pablo Guede estuvieran haciendo un partido brillante, pero el encuentro marchaba 1-1 y el equipo daba sensaciones de poder sacar al menos un punto y en pocos minutos todo se desmoronó por dos lances polémicos. Primero, Bustinza fue expulsado por ver dos amarillas en cinco minutos, la primera de ellas muy discutible, más aún viendo el rasero que había aplicado Caparrós con el Tenerife en la primera mitad. Y para colmo, en el tramo final, se inventó un penalti en un acción que fue falta sobre Juanfran e incomprensiblemente el VAR no le envió a la pantalla para que rectificara. Un show que condenó al Málaga y puede que a su técnico.

6 N’Diaye. Fiable y tocado

Le da consistencia al centro del campo, pero no puedo multiplicarse. Fuerte. Jugó la segunda parte con un vendaje compresivo.

4 Manolo Reina. Vendido

Nada pudo hacer en los goles. Da poca sensación de seguridad en balones aéreos. Amonestado por protestar la acción del penalti.

6 Juanfran. Indignado

Mejoró se versión y fue capaz de generar. Rajadón tremendo contra el árbitro y el VAR. Injusticia absoluta el penalti que le señalaron.

3 Bustinza. Expulsado

Fue expulsado por doble amarilla en cinco minutos. La primera, muy discutible. Fue superado por Waldo Rubio en el 1-0. Superado.

4 Escassi. Desubicado

Tuvo que jugar de central zurdo, fuera de posición. Mucho trabajo con Enric Gallego. Tuvo un enganchón con él tras una dura entrada del ariete.

5 Javi Jiménez. Voluntad

Lo da todo. Le cuesta cuando llega a línea de fondo, pero aún así sigue forzando situaciones una y otra vez. Puro corazón. A veces, fuera de sitio.

4 Febas. Desdibujado

Hoy no tuvo su mejor día. Jugó más cerca de N’Diaye, lejos de la portería rival, y su nivel bajó. No fue el Febas que maravilló otros días.

4 Fran Villalba. intermitente

No termina de arrancar. Guede ya le está dando minutos y todavía no ha sido decisivo. Quiere el balón, pero no produce demasiado. Cogiendo ritmo.

5 Álex Gallar. Estreno goleador

Primer gol con la camiseta del Málaga. Buen disparo con la derecha. Pérdida grave en la jugada de la segunda amarilla a Bustinza.

3 Fran Sol. Invisible

Nada de nada. Flojo partido de Sol hasta ser sustituido. Sigue estando muy fallón con el balón en los pies. No se le puede negar la entrega.

3 Rubén Castro. Aislado

Sigue sin conectar con sus compañeros. Se le ve desesperado cuando no le llegan balones. Dispuso de un par de ocasiones que no convirtió en gol.

Desde el banquillo

Chavarría (4): Entró en un momento complicado. Difícil que pudiera rascar nada.

Loren (5): Lo intentó en un contexto de partido muy complicado. Guerrero.

Juande (3): Errático y blando en alguna acción

Genaro (1): Falló en el despeje previo al ‘penalti’.

Dani Lorenzo (SC): Sin tiempo para casi nada.