El enésimo capítulo judicial con los Al-Thani podría tener a los investigados más cerca que nunca de aterrizar al fin en Málaga para declarar el próximo 17 de octubre. Y es que la jueza instructora del caso, María de los Ángeles Ruiz, ha desestimado el recurso de reforma de la defensa de los cataríes con el que pretendían anular la citación. Por lo que el jeque y sus hijos -Nasser, Nayef y Rakkan- tendrán que prestar declaración ante la justicia en poco menos de un mes.

La defensa de los Al-Thani basó su último recurso en que no deberían declarar hasta que finalice la comisión rogatoria que sigue abierta. Sin embargo, tal y como ha adelantado Cadena SER, la jueza se ha mostrado muy contundente en el auto: "Son perfectamente conocedores del procedimiento que se sigue contra ellos. Que, pese a conocer su situación procesal en que se encuentran no han prestado en ningún momento colaboración alguna para tramitar la causa y que, a día de hoy, no hay pendiente una comisión rogatoria alguna para citación de los querellados".

El objetivo, como lleva ocurriendo estos últimos meses, no era más que atrasar la fecha de la declaración en Málaga en base a esa comisión rogatoria internacional. Ahora la jueza les confirma la presencia en los juzgados el próximo 17 de octubre con rotundidad: "La dirección que los propios querellados aportaron ha resultado o no ser clara a los ojos de las autoridades judiciales cataríes o simplemente es que no existe".

¿Qué ocurre si finalmente no comparecen los Al-Thani? Si no acuden al juzgado número 14 de Málaga en menos de un mes, la jueza ya ha advertido en varias ocasiones que se podrá dictar una orden de búsqueda y captura internacional. Aunque la magistrada reconoce que "a día de hoy es desconocido el paradero de los investigados".

Sin embargo, el caso judicial no queda ahí. La Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga CF, a través de un escrito, ha manifestado el total apoyo a la gestión de la instrucción y que "ordene lo necesario para llevar a cabo las diligencias pertinentes para el cierre de la instrucción, dictando orden internacional de detención contra los querellados en caso que éstos incumplan su obligación de comparecer".

No obstante, van un paso más allá del mero apoyo y solicitan "abrir una pieza separada por posible delito de obstrucción a la justicia de acuerdo a lo tipificado en el art. 463 del código penal".

Así que habrá que esperar a lo que sucede con los cataríes en los juzgados. ¿Harán acto de presencia o agotarán cualquier vía antes de que se ejecute esa orden de búsqueda y captura internacional? Por lo pronto, ya está confirmado el 17 de octubre como fecha clave entre la justicia y los Al-Thani, pero lo que sí es cierto es que el aterrizaje de la familia -por propia voluntad o de manera forzosa- parece estar más cerca que nunca.