Satisfacción a medias para Pepe Mel en su debut como entrenador del Málaga CF. Contento por el partido que hicieron sus futbolistas, pero contrariado por el resultado final. El equipo blanquiazul dominó toda la segunda parte y pudo llevarse el triunfo, pero no acertó con el segundo gol: «El resultado no me gusta, creo que no es justo». Destacó la labor de varios jugadores, incidiendo en Moussa. Notable partido del canterano: «Necesitábamos rapidez, se ha compenetrado muy bien con Escassi».

Poco premio «Las sensaciones en el mundo del fútbol no te dan puntos. El resultado no me gusta, creo que no es justo. Pero la justicia son los goles. Hemos tenido muchísimas opciones en la segunda mitad, entrando por todos los sitios, en eso estoy contento. No dejamos nada al Villarreal B. Presionamos, robamos un montón de balones, me quedo con eso. Si quieres jugar con bandas es para nutrir de balones a los de arriba. Febas y Villalba para jugar por dentro. Ramón ha entendido muy bien el partido, lo ha hecho perfectamente. Tenemos muchos variantes». Mejoría en las ideas «El equipo defendía más atrás, entonces ocurrían pocas cosas en campo rival, las distancias son mayores. Si tienes a Rubén y Gallar cerca del área es mas fácil ganar. Nos ha costado en la primera parte. A partir del minuto 30 hemos estado muy bien. Escassi ha estado sublime, N’Diaye, Moussa... el partido que ha hecho. Tenemos que estar contentos». Público entregado «Los quería llevar al centro del campo para que escucharan a la gente. Han aplaudido y eso significa que el publico está más contento. Este es el camino correcto. El público reacciona a lo que ve, ha aplaudido al terminar el partido. Los jugadores están contentos porque se ha aplaudido pese a no ganar. En la posición que estamos tenemos que ser valientes». Encajar a balón parado «Puedes ganar o perder partidos por eso. Los chicos ya lo saben y volveremos a incidir para la próxima vez». Moussa «Me preguntabais en la previa que no había centrales y os dije que había que hacer lo natural. Miré para abajo y nos dijeron que este. Necesitábamos rapidez, se ha compenetrado muy bien con Escassi. También ha debutado Murillo, Juanfran tenia calambres». Chavarría «Hablé con él y le dije que casi seguro que iba a jugar ahí. Hervías hacia lustros que no jugaba los noventa minutos. Tiene carácter, sabía que nos iba a ayudar. La naturalidad del fútbol te hace poner a los jugadores donde mejor rinden, pero Pablo puede ocupar otras zonas». Rubén Castro «Ha fallado la más sencilla, es lo raro».