Pepe Mel habló en la sala de prensa de La Rosaleda en la previa del choque frente al Racing de Santander en El Sardinero y, en primer lugar, alabó las cualidades de un rival que también se encuentran en la parte baja de la tabla: "El Racing hace las cosas bien, con intensidad, presiona...". Además, lamentó ausencias como las de Moussa y Chavarría y espera conseguir hacer de estos jugadores de nivel "un equipo". "Tenemos que intentar que se vean nuestras virtudes y no nuestros defectos", explicó.

Partido en Santander

"No podemos valorar la clasificación de nadie, somos los peores clasificados. Todos están por delante. El Racing hace la cosas bien, con intensidad, presiona bien, llevan el balón rápido a banda. Dominan el balón parado. En la situación que estamos cualquiera es complicado".

Convocatoria

"Lo de Moussa... nos podía haber ayudado en el plazo corto porque tiene serenidad. Es una baja sensible. La de Chavarría también, porque después de hablar con él, buscarle una ocupación diferente en el campo que nos puede ayudar más, es una pena que al primer contratiempo haya salido. Poder contar con Bustinza y Burgos nos hace ganar potencial en defensa".

Variantes tácticas

"Estamos trabajando defender siempre hacia adelante. Presionar y juntar líneas. No hay otra forma que dejar espacios mínimos para el rival. A partir del gol de Rubén, hicimos las cosas bien. El Racing es otro tipo de equipo al Villarreal B, quiere llegar rápido a situaciones de remate. Lo hemos trabajado y tenemos que intentar que en el campo se vean nuestras virtudes y no nuestros defectos".

Rubén Castro

"Metió un gol, le anularon dos, tuvo ocasiones. Siempre que esté ahí va a hacer gol. Cuando fue pichichi en Segunda, en la jornada 5 o 6 no había marcado. Hay que tener paciencia. Lo importante es el equipo y que los delanteros no tengan que recorrer distancias largas porque el balón esté muy cerca del área rival".

Sensaciones en Málaga

"Trabajo nuevo, ciudad nueva, gente nueva. Lo bonito es que la ciudad es Málaga y la gente es malagueña. Estoy encantado. La preparación de la plantilla uno la hace propia. Tenemos un plantel bueno. Tenemos que conseguir ser un equipo. Si Villalba, Febas, Gallar y otros jugadores de esa categoría piensan en colectivo, vamos a conseguir cosas".

Pablo Arriaza

"Cada vez que sube un chaval de abajo y viene de la cantera, lo primero que te dan es ese sentimiento de pertenencia que es importantísimo en un club de futbol. Admiro a clubes como Osasuna o Sporting que tienen ese sentimiento de pertenencia que hacen que el vestuario sea importante. Ha estado entrenando muy bien. Hay una serie de futbolistas que nos van a ayudar y van a hacer que el Málaga tenga un futuro cercano".

Haitam

"Los futbolistas se quitan y se ponen solos. Haitam me va a dar una serie de cosas, ya he hablado con él, le gusta jugar a pierna cambiada. Por situaciones de guion quiero a los extremos a pierna natural. Tiene un entrenador que ha demostrado que no le tiembla el pulso para poner a gente joven. Es un gran futbolista".