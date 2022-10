Pepe Mel lo tiene claro: "El Málaga necesita ganar". Desde la llegada del técnico madrileño al banquillo ha sumado dos empates, y en esta ocasión dejando muy malas sensaciones, sobre todo en la faceta ofensiva, donde fue incapaz de hacer daño al Racing. "Nos ha penalizado mucho no dar tres pases en el centro del campo". Aún así, el técnico blanquiazul también quiere quedarse con cosas positivas: "Es la primera vez que este equipo está dos partidos seguidos sin perder y la primera vez que consigue una portería a cero".

Análisis del partido

"Tengo que sacar las cosas positivas, las negativas ya se las he dicho en el vestuario. Nos ha penalizado mucho no dar tres pases en el centro del campo. Perdíamos la pelota en situaciones de salida de balón. Hay situaciones que tienes que ser directo, profundo. Tenían la defensa adelantada y hemos sido incapaces. Estoy en la labor de sacar las cosas positivas y trabajar. Es la primera vez que este equipo está dos partidos seguidos sin perder y la primera vez que consigue una portería a cero. Sobre eso voy a intentar construir".

Polémica con Manolo Reina

"Mi obligación es prever los escenarios, me pongo en lo peor. No tengo que esperar a que saque la roja para que mi portero caliente. Desde donde yo estoy es difícil verlo. Las líneas no se ven bien, tampoco puedo opinar".

Empate

"Cuando vienes a jugar un partido de fútbol nunca estás contento con un punto. Viendo el partido... hemos perdido demasiados balones fáciles, contra el Villarreal no nos pasó. No hemos sido capaces de poner un balón a la espalda de los dos centrales del Racing. Son cosas sencillas de entender, pero nos han costado. Ramón ha perdido balones fáciles. Es la primera vez, en la jornada 8, con dos partidos sin perder y portería a cero. Tengo la obligación de construir sobre eso".

Partidos en La Rosaleda

"Nos gusta ganar, pero también nos hubiera gustado ganar aquí. El Málaga está en una situación en la que tiene que ganar, da igual donde sea. El siguiente partido es en casa, doble objetivo. Tenemos que hacer una buena semana de trabajo, insistir. Llevo poco tiempo con los jugadores. Insistir en cosas que veo que el equipo necesita. Si en Segunda eres incapaz de llevar el balón de un sitio a otro lo vas a pasar mal. Insistir en eso".