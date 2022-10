N'Diaye fue el jugador elegido por el Málaga CF para que atendiera a los medios de comunicación a cuatro días del encuentro en La Rosaleda frente al FC Andorra, un encuentro en el que "debemos ganar", dijo el senegalés. El mediocentro blanquiazul destacó que esta plantilla está capacitada para dar la vuelta a la situación y remarcó en varias ocasiones que lo único que importa es conseguir la victoria: "Hace mucho tiempo que no hemos ganado en casa, necesitamos los puntos". Además, comentó que las molestias que tuvo ya han desaparecido.

Situación complicada

"Llevamos dos partidos sin perder, eso está bien. En el último partido no hemos encajado goles. Ahora lo más importante es empezar a ganar, desde el domingo aquí en casa. Veo a la gente con ganas de hacer las cosas bien, con atrevimiento. Todo el mundo conoce la situación, queremos cambiar las cosas. A veces el fútbol no es tan fácil. Al final debemos empezar a ganar para coger confianza y subir en la clasificación".

Molestias físicas

"Tuve molestias, pero no me duele ya. No tengo dolor, nada”,

Pepe Mel

"Las ideas más o menos son las mismas. Coincidí con él hace 7, 8, 9 años, ha cambiado un poco, es lo normal. En líneas generales es lo mismo. Jugar con agresividad, ir hacia adelante. Tener carácter para jugar con la pelota. Eso intenta hacer con nosotros".

Posición

"Estoy aquí para ayudar al equipo. Puedo ser más defensivo o ‘box to box’, puedo jugar con dos pivotes o solo, conozco las posiciones perfectamente".

Partido en Santander

"El Racing fue mejor equipo, coincido. Lo importante es no perder. Debemos coger más confianza. Talento tenemos, ganas de jugar tenemos. Tenemos que mejorar. Pienso que el Racing no es mejor equipo que el Málaga".

Obligación de ganar

"Con la situación que tenemos no hay que pensar si somos primeros o últimos, debemos ganar. Hace mucho tiempo que no hemos ganado en casa, necesitamos los puntos. Ellos están cuartos, bien para ellos. Debemos ir a la cancha para intentar ganar, y punto".

Plantilla

"Tenemos una buena plantilla. Todos tienen nivel de jugar en Segunda y varios tienen nivel para jugar en Primera. Hay que tener confianza, saber lo que podemos hacer. Nivel tenemos. Sabemos que debemos ganar, porque hace casi un año que no hemos ganado, por la clasificación... Pero si entramos con presión en el campo no nos va a ayudar. Debemos entrar con calma, hacer las cosas que debemos hacer y mejorar. Es lo más importante".