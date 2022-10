Javier Tebas ha hablado del pasado y presente del Málaga CF. El presidente de LaLiga ha estado esta mañana en la Universidad de Málaga en el acto de inauguración del congreso 'Copmliance en Derecho Deportivo' y ahí ha hecho referencia, entre otras cosas, al estado económico del club en este momentos y de las dificultades que tuvo para salir adelante bajo la gestión del jeque Al-Thani. "Cuando el Málaga jugó Champions, todo el mundo estaba muy contento, pero la ruina era total. Prefiero un Málaga así al de Champions", dijo el máximo dirigente de la patronal del fútbol español.

El presidente de LaLiga ha alabado la labor del administrador judicial, José María Muñoz, presente también en el acto, para sacar a la entidad de Maritircos de una delicada realidad financiera. "Ahí están los datos. Sobre todo económicos. Del tema deportivo poco tengo que decir. Funcionan, cumplen las normas y sirve su gestión para ordenar el club. Ordenar económicamente el club es hablar de futuro. La administración judicial lo está llevando por el buen camino. Es preferible así, que se pongan nerviosos y que el club esté ordenado económicamente y no que se pongan muy contentos y que el club sea un desastre", explico. "Es un hombre que tiene mucha relación fluida con todas las áreas de la liga. El Málaga tiene muchos contactos y están con el plan impulso absolutamente concentrados para que todas las inversiones que están realizando lleguen a buen fin y ayuden al Málaga a crecer. Y a la Liga a crecer, que esa es la finalidad del plan", añadió, personalizando en la buena labor del administrador judicial.

Desde la llegada de la administración judicial, el club ha tenido que ajustarse el cinturón. Uno de los mayores problemas, que ya está resulto, era el del límite salarial: "La foto de los clubes es dinámica. La situación en la que hoy se encuentra el Málaga es mucho mejor de lo que ocurrió hace siete años. El estricto control económico te lleva a una teórica falta de competitividad, que se compensa aumentando los gastos para ver si subes a Primera, pero si no subes estás peor. El Málaga tiene sostenibilidad económica. Al final de la temporada sufrió, pero sufren todos, hasta los que tienen más límite salarial. Ves la clasificación y no tiene mucho que ver con el límite salarial".

Tebas también opinó sobre el juicio que tiene al club inmerso en una administración judicial. Los Al-Thani están citados a declarar el próximo 17 de octubre, pero nada hace pensar que eso vaya a ocurrir. "Con la situación jurídica en la que se encuentra el Málaga desde hace muchos años… Es difícil que le perjudique más. Se ha asumido lo que hay. Habrá que ver si Al-Thani viene a declarar, no sé si lo hará, o si lo hará por videoconferencia. No creo que cambie mucho la dinámica judicial declare o no", analizó.

Sobre si recibió presiones o protestas por el plan del Málaga de otros clubes de LaLiga SmartBank, Tebas fue tajante. "A principios de septiembre reunimos a todos los clubes de la categoría y se explica la masa salarial de los equipos, se explica la del Málaga y quien quiere preguntar, pregunta. No puede haber quejas porque todos están sometidos a la norma", aseveró.

Entre otros temas que atañen también al fútbol español, Javier Tebas confirmó que LaLiga SmartBank comenzará a verse también a través de Amazon a partir del próximo mes de noviembre.