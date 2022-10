Pepe Mel atendió a los medios en la mañana de este viernes, a dos días del encuentro en casa frente al FC Andorra, y tuvo palabras de elogio para el rival del domingo: "Lo están haciendo francamente bien, no nos lo van a poner sencillo". Aún así, espera que de una vez por todas el equipo blanquiazul se dé una alegría en La Rosaleda: "Jugamos en casa, con toda la familia malaguista, tenemos que pasar el examen con nota. Además, explicó que Luis Muñoz está listo para volver a una convocatoria y confirmó las bajas de Haitam y Dani Lorenzo.

Luis Muñoz

"Salvo que ocurra algo que nadie desea, va a estar en convocatoria. Está entrenando bien, es diferente a lo que tenemos. La confianza que ha demostrado en estos días nos hace ser optimistas".

Reválida el domingo

"El futbol es conseguir resultados, jugamos en casa, con toda la familia malaguista. Tenemos que pasar el examen con nota. La clasificación nos incomoda a todos".

Nuevas bajas

"Ni Haitam ni Dani Lorenzo, es un Expediente X. Nunca me había ocurrido, tres lesiones de quirófano en una semana. El régimen de entrenamientos es el que yo exijo a los futbolistas. Si eso tiene un peaje hasta que se aclimaten, lo tendremos que pagar. No voy a abajar la exigencia, no estamos en condiciones de hacerlo de otra forma. Ahora mismo el club está en descenso, es un debe de todos".

FC Andorra

"Jugamos contra un rival que tiene una hoja de ruta de partido definido. No cambian el estilo, es un equipo reconocible. Lo están haciendo francamente bien. No nos lo van a poner sencillo. Nos da igual con quién compitamos, el resultado final debe ser el mismo para nosotros. No puedo tener más que palabras de elogio para ellos".

Lateral izquierdo

"No debemos de tener prisa, hay que buscar bien. Es una decisión a mantener durante todo el año. Tenemos que buscar algo que nos mejore. En un mercado de futbolistas en paro no es sencillo. No vamos a firmar por firmar. Lo buscaremos en casa o tiraremos así hacia diciembre. Si todo va bien, Ramalho estaría la semana que viene. Vamos a ir evaluando las cosas. La gente se incorpora. Me voy a reunir con los entrenadores de la base, voy a escucharles. Ante la duda, tiro para la casa".

Toño García

"Si Manolo ponía a Toño sobre la mesa, tenía que hablar con él. Con todos. Mi papel es saber cómo se encuentran. Toño es un futbolista muy interesante, si está al nivel de competición. Hay que saber qué ha entrenado, cómo se siente. Es fácil de entender".

Estado anímico

"Fue un partido incómodo para nosotros. El resultado no fue lo positivo que queríamos. Hubo cosas buenas, dos partidos seguidos sin perder y portería a cero. El rival del domingo es diferente, otra forma de jugar, de encarar el partido. Los errores de Santander ya los sabemos, trabajamos sobre ello".

Tres partidos en siete días

"Son cosas del calendario. Es muy difícil repetir equipo con tres partidos en siete días. Tenemos que enchufarnos todos. A lo mejor el que menos te esperas te resuelve la papeleta".

Opciones en el once

"Es cuestión de dónde necesitemos más cosas. La aparición de Luis nos da más posibilidades. Tener a centrales específicos listos es un alivio. Bustinza también te puede jugar en los dos laterales, te va a cumplir siempre".

Portería

"Ojalá el debate siga abierto y volvamos a encajar cero goles. Para mí no hay debate ahora mismo. Carlos, el tercer portero, es un chico muy interesante. De momento estamos intentando mantener un bloque que dé confianza. Los futbolistas se ponen y se quitan solos. Vamos a darle la confianza a Manolo".