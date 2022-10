Málaga CF - FC Andorra: ganar ya es una obligación

Conseguir una victoria ya es una obligación. LaLiga SmartBank tiene 42 jornadas, pero no espera a nadie, ni siquiera al histórico Málaga CF. A estas alturas de competición, por desgracia, rescatar un empate en cada partido es insuficiente para salir del «hoyo» y habrá que ganar este domingo ante una de las grandes sorpresas de la temporada. El FC Andorra visitará La Rosaleda (21.00 horas/LaLiga SmartBank TV) por primera vez en su historia con el firme objetivo de sonrojar a otro grande.

Llevar 323 días sin ganar delante de la afición blanquiazul ya es una pura anécdota. La urgencia viene desde la propia clasificación en Liga. El proyecto de Pepe Mel ha sacado dos empates ante el Villarreal B y el Racing de Santander. Es cierto que no ha perdido, pero empatar ya no le vale a este equipo que necesitar sumar los tres puntos para poder coger aire más por sensaciones que por resultados.

[Sigue el partido Málaga CF - FC Andorra en directo desde las 21 horas]

Precisamente, octubre es un mes clave. El Málaga CF se está jugando 18 puntos en apenas 30 días. Sin embargo, esta semana, que tiene como punto de partida el partido ante el FC Andorra, es especialmente decisiva. Además, de este encuentro, el equipo de Martiricos tendrá que jugar el día 12 en el campo del Leganés y regresar a la Costa del Sol para recibir al Lugo. Ocho días de plena actividad que pueden sacar a los de Pepe Mel del «infierno» de LaLiga SmartBank en el que han pasado 6 de las 8 jornadas que se han completado.

Salir de ahí no será una tarea fácil. Las dudas, como estos últimos años en el Málaga CF, vendrá por la enfermería y es que Pepe Mel no lo tendrá fácil para plantear su tercer once titular blanquiazul. Si los problemas habían venido hasta ahora desde la defensa, ahora están también en las bandas. Juande, Ramalho, Andrés Caro, Moussa, Víctor Olmo y Murillo son las seis ausencias en la línea de atrás. A los que hay que sumar Dani Lorenzo, Haitam y Chavarría. Nueve jugadores.

En cuanto al resto, pocas certezas hay. Manolo Reina partirá desde el inicio a pesar de las dudas que hay sobre su figura. Javi Jiménez y Juanfran serán titulares, más allá de porque parten con esa vitola, porque no hay más efectivos. Junto a ellos estará Esteban Burgos. Por delante saldrán N’Diaye y Aleix Febas, en una banda Álex Gallar y en punta Rubén Castro. Es lo único que puede tener más o menos claro Pepe Mel. ¿Quién acompañará a Burgos? ¿Escassi o Bustinza? ¿Ramón o Villalba en el centro del campo? ¿Jugará Fran Sol ante la falta de jugadores de banda? Son muchas las preguntas que tendrá que responder antes de recibir a los del Principado.

Todas las dudas y preocupaciones que tiene un equipo -el que debería ser el gran favorito- no las comparte el rival. El FC Andorra está siendo la gran novedad de LaLiga SmartBank 22/23. Tan solo hay que mirar la clasificación: séptimo con 4 victorias, 2 derrotas, 2 empates, 10 goles a favor y 9 en contra para sumar 14 puntos. Un recién ascendido y debutante en la categoría marcha en la séptima posición. Pero no queda ahí. Ya cerró la jornada 8 en la sexta plaza -puestos de play off- e incluso ha llegado a ir tercero.

Precisamente, los de Eder Sarabia se caracterizan por el buen fútbol y por la valentía. No han conocido la derrota en las últimas jornadas en las que le han ganado a Granada, Eibar y Levante -grandes candidatos al ascenso a Primera División- y han sacado un punto en sus partidos frente al Mirandés y al Albacete. No obstante, no son tan eficaces lejos de su estadio y esa será la gran prueba que tendrán que afrontar en La Rosaleda.

Ganar por urgencia o por placer. El deseo para ambos equipos es el mismo, pero el Málaga CF no puede ceder más si es que quiere recuperarle el pulso a la categoría.