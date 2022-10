Imanol Idiakez, técnico del Leganés, habló este martes en rueda de prensa y aseguró que frente al Málaga CF "va a ser un partido difícil". "Es un equipo que está dominando y te somete", dijo el entrenador pepinero sobre el conjunto blanquiazul. Además, confirmó las bajas de Dani Jiménez y Manu Garrido, además de la de Nyom por sanción.

Sobre el cuadro blanquiazul, Idiakez afirmó que "por plantilla, nombres, presupuesto, el Málaga tiene un nivel igual que el de Cartagena o mejor. Son jugadores de Primera División y han empezado mal, pero más atención. Va a ser un partido muy difícil, no han perdido con Pepe Mel, están más sólidos y tienen gol. Tienen necesidad de salir de abajo y es un rival directo, pero jugamos en casa y ojalá podamos tener esa comunión con nuestra gente. Vamos a tener momentos de dificultad seguro, el Málaga es un equipo que está dominando y te somete. A ver si somos capaces de quitarles el balón y hacer nuestro juego".

El entrenador del Leganés confirmó que mantienen las bajas de Dani Jiménez y Manu Garrido, además de la de Nyom por sanción: "A ver si somos capaces de recuperar a Raba y a Durmisi. El resto fueron sobrecargas, ayer estaban todos bien. Fede también tuvo un golpe en la tibia, veremos en el último entrenamiento para ver quiénes están disponibles. Necesitábamos alegría y el domingo la tuvimos. Todos lo merecíamos y nos ha dado poco tiempo a disfrutar porque ya estamos pensando en el partido. Trabajamos para ganar y dar alegrías a la gente, ahora queremos transformar esa energía para el partido de mañana ante un rival enorme".

El equipo madrileño viene de ganar este fin de semana al Cartagena en Cartagonova. "Fue un refuerzo importante. Habíamos tenido una semana muy dura, con muchas dudas y negatividad. Hemos luchado contra eso y ese espíritu de culpa. Competimos, remontamos, no bajamos los brazos, y es un buen comienzo para muchas cosas. Albacete fue un punto de inflexión y el otro día empezamos la casa por abajo. Habrá días que ganemos y otros que no, pero no podemos abandonar ni rendirnos. Ellos se tienen que ver como un grupo que no se rinde nunca y debe ser una máxima en lo que queda de temporada", explicó.

En cuanto a posibles cambios en su once, reveló que verán "el aspecto físico, porque venimos de un partido de mucho cansancio. Ayer había secuelas y mañana espero un partido de mucha exigencia. Tenemos que pensar en el plan de partido para poder tener piezas para los noventa minutos. La presión y las emociones juegan mucho. Cuando entras en dinámica negativa sin darte cuenta te metes abajo. Será un partido de dificultad mental, de entender los momentos y saber que el que antes se cae, pierde".