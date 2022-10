Málaga CF: Alerta naranja

El Málaga CF tiene un problema. Bueno, tiene varios. Y graves. La excusa de ser un «equipo en construcción» ya no cuela. Tan solo acaba de concluir la jornada 9 de LaLiga SmartBank, pero todas las alarmas ya están encendidas en Martiricos. Y es que el equipo solo ha sumado 6 de los 27 puntos disponibles. Después de que varias voces dijeran por activa y por pasiva que se iba a luchar por el ascenso, la realidad deportiva es otra radicalmente diferente y no queda más remedio que decretar la alerta naranja.

¿Solución? Lo cierto es que Pepe Mel aseguró tras el partido frente al FC Andorra que el equipo atraviesa un período de pretemporada. El técnico madrileño ha dirigido desde el banquillo blanquiazul tres partidos y aún busca dar con la tecla. Sin embargo, no será una tarea fácil. A pesar de que la plantilla blanquiazul esté formada por jugadores con una notable experiencia en el fútbol de elite, estar en la cola de la tabla es una situación nueva para casi todos y el bloqueo mental que sufren ya es notable.

Un equipo con Rubén Castro, Fran Sol, Álex Gallar, Fran Villalba o Esteban Burgos, grandes figuras en cada línea del campo, está en puestos de descenso. Y eso es la consecuencias de una multitud de problemas.

El primero y más evidente es el gol. ¿Cuántos remates a portería hizo el Málaga CF contra el Andorra? ¡1! ¡Solo 1! Y no fue ningún delantero, ni siquiera un centrocampista con llegada. El tiro entre los tres palos vino de un cabezazo de Esteban Burgos en los primeros minutos de la segunda parte. El equipo de Pepe Mel hizo 10 tiros durante todo el encuentro: 1 detenido por el portero rival, 5 se marcharon fuera y 4 fueron bloqueados por la defensa de los del Principado.

¿Problema de los delanteros? ¿Problema de los centrocampistas que no generan? Los nombres que hay en la plantilla no dicen lo mismo. Pepe Mel alineó a Febas, Villalba y Jozabed para crear ocasiones de gol. Aunque la situación y el problema están claros: el Málaga CF acumula a todos sus jugones en la zona central y no consigue abrir el campo para originar espacios. ¡Ay los extremos!... Ninguno de los tres futbolistas pudo brillar por la banda, en cuanto pisaban el costado desaparecían y, en ese sentido, el equipo está huérfano sin Álex Gallar ni Haitam.

Tampoco dio buenas sensaciones el estado físico con el que acabaron los de Martiricos el encuentro. Precisamente, fue el Málaga CF el que presionó a gran nivel durante los primeros 30 minutos, pero conforme fue pasando el tiempo... el drama llegó a las piernas de los futbolistas. Es más, en el tramo final, incluso con un jugador menos, fueron los visitantes los que apretaron con mayor intensidad. Y eso, cuando este miércoles hay jornada intersemanal, no es una noticia que despierte felicidad. A lo que hay que añadir, no podemos olvidarlo, la lista de lesionados.

La única buena noticia que se puede sacar de este fin de semana es la segunda semana consecutiva con la portería a cero, pero el equipo sigue dando sensación de fragilidad en cuanto los rivales se acercan y eso en Segunda División es carne de presa.

Así que el Málaga CF está obligado a despertar. Esta semana tiene dos encuentros clave contra rivales directos en la zona baja y el equipo ahora mismo parece atado de pies y manos. El bloqueo mental no ayuda, pero habrá que hacer todo lo posible para salir de esta grave crisis y tiene que ser ya.